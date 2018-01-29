به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ سید محمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان یکی از مسائل اصلی در شرکت های دانش بنیان را حفظ و به کارگیری نیروهای توانمند عنوان کرد و گفت: در این رابطه موضوع انجام خدمت سربازی برای افراد اصلی مشغول در این شرکت ها مهم است؛ به‌نحوی که ممکن است با جدا شدن یک فرد اصلی، فعالیت شرکت تحت الشعاع قرار گرفته و با افت شدید مواجه شود.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان افزود: از آنجایی که تدوین و اجرای برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان یکی از مهمترین فعالیت های معاونت علمی و مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان است، رفع این مشکل نیز از سالهای گذشته در دستور کار قرار گرفت.

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری افزود: با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان و ستاد کل نیروهای مسلح، شیوه نامه‌ای با عنوان «شیونامه بهره مندی دانش آموختگان فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی» ابلاغ شد.

صاحبکار گفت: بر اساس این شیوه نامه، افراد کلیدی و کارشناسان خبره شرکت‌های دانش‌بنیان هم مانند برگزیدگان المپیادها و کنکور در صورتی که امتیاز لازم را در زمینه علمی و فناوری کسب کنند، می‌توانند از خدمات نظام وظیفه تخصصی استفاده کرده و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و بنیاد ملی نخبگان به ستادکل نیروهای مسلح معرفی شوند.

صاحبکار درباره شرایط افراد متقاضی گفت: افراد معرفی‌شده باید حد نصاب امتیاز علمی و فناورانه را کسب کنند و این افراد باید دانش‌آموخته در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد یا دکترای تخصصی باشند و بیش ­از سه سال از تاریخ دانش­‌آموختگی آنها نگذشته باشد. البته دانشجویان دورۀ دکترای تخصصی که از پیشنهاد رساله دکتری خود با موفقیت دفاع کرده باشند، نیز مشمول مزایای این طرح می­‌شوند.

​سهمیه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

صاحبکار گفت: هرکدام از شرکت‌های دانش‌بنیان که دارای فروش مندرج در اظهارنامه مالیاتی باشد، می‌توانند یک نفر را به‌عنوان سهمیه خود معرفی کنند و به‌ازای هر ۳۰۰ میلیون تومان فروش مندرج در اظهارنامه مالیاتی و یا هر ۵ نفر نیروی انسانی شاغل بیمه‌شده، می‌توانند یک نفر دیگر را به‌عنوان سهمیه خود معرفی کنند. لذا یک شرکت با فروش بیش از (۳۰۰) میلیون تومان، می‌تواند ۲ نفر را به‌عنوان سهمیه خود معرفی کند.

وی افزود: البته معرفی این افراد از سوی شرکت‌ها به‌هیچ‌وجه به‌معنای استفاده فرد از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی نیست و این فرد باید توانمندی‌ علمی و پژوهشی را برای اجرای موفق پروژه پژوهشی در دستگاه‌های دفاعی و دولتی داشته باشد و امتیاز لازم را در حوزه علمی و فناورانه کسب کند.