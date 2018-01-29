خانه موسیقی فراخوان داد/ ساماندهی حوزه نشر

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه موسیقی ایران با هدف ساماندهی حوزه نشر موسیقی و فراهم کردن امکان عرضه بهینه آثار هنری با شرایط و تسهیلات ویژه در چارچوب قوانین مربوط به کپی رایت، فراخوانی را منتشر کرد.

در متن فراخوان آمده است: «با توجه به مسایل و مشکلات ناشی از رعایت نکردن کپی رایت و درخواست هنرمندان و فعالان حوزه نشر برای حمایت از تولیدکنندگان عرصه موسیقی، نهاد صنفی خانه موسیقی با هدف حمایت از تولید، نشر و عرضه آثار، حفظ میراث هنری کشور در بخش موسیقی، ارتقای کیفی، حمایت از حقوق قانونی و معنوی موسیقیدانان در نقاط مختلف کشور و مقابله با نقض گسترده حقوق پدیدآورندگان آثار هنری و بارور کردن استعدادهای هنری در رشته موسیقی و عطف به ماده ۱۱ اساسنامه، خانه موسیقی در نظر دارد برای ساماندهی حوزه نشر موسیقی، امکان عرضه بهینه آثار هنری با شرایط و تسهیلات ویژه را برای مخاطبان فراهم کند.

لذا از کلیه ناشران و موسسات فرهنگی و هنرمندانی که ایده‌هایی خلاقانه در این حوزه دارند و مایل به مشارکت در این پروژه هستند، دعوت می‌شود حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه، طرح توجیهی و برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را به خانه موسیقی ایران ارسال نمایند.»