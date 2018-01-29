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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲

ارسال طرح توجیهی تا ۳۰ بهمن

خانه موسیقی فراخوان داد/ ساماندهی حوزه نشر

خانه موسیقی فراخوان داد/ ساماندهی حوزه نشر

خانه موسیقی ایران با هدف ساماندهی حوزه نشر موسیقی و فراهم کردن امکان عرضه بهینه آثار هنری در چارچوب قوانین مربوط به کپی رایت، فراخوانی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه موسیقی ایران با هدف ساماندهی حوزه نشر موسیقی و فراهم کردن امکان عرضه بهینه آثار هنری با شرایط و تسهیلات ویژه در چارچوب قوانین مربوط به کپی رایت، فراخوانی را منتشر کرد.

در متن فراخوان آمده است: «با توجه به مسایل و مشکلات ناشی از رعایت نکردن کپی رایت و درخواست هنرمندان و فعالان حوزه نشر برای حمایت از تولیدکنندگان عرصه موسیقی، نهاد صنفی خانه موسیقی با هدف حمایت از تولید، نشر و عرضه آثار، حفظ میراث هنری کشور در بخش موسیقی، ارتقای کیفی، حمایت از حقوق قانونی و معنوی موسیقیدانان در نقاط مختلف کشور و مقابله با نقض گسترده حقوق پدیدآورندگان آثار هنری و بارور کردن استعدادهای هنری در رشته موسیقی و عطف به ماده ۱۱ اساسنامه، خانه موسیقی در نظر دارد برای ساماندهی حوزه نشر موسیقی، امکان عرضه بهینه آثار هنری با شرایط و تسهیلات ویژه را برای مخاطبان فراهم کند.

لذا از کلیه ناشران و موسسات فرهنگی و هنرمندانی که ایده‌هایی خلاقانه در این حوزه دارند و مایل به مشارکت در این پروژه هستند، دعوت می‌شود حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه، طرح توجیهی و برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را به خانه موسیقی ایران ارسال نمایند.»

کد مطلب 4213136
علیرضا سعیدی

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