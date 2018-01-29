پیام تشکر شهردار تهران از مردم و نیروهای شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمدعلی نجفی بدین شرح است:

تهران بعد از چند سال، بارش برفی شادی‌آور را تجربه کرد. نزول رحمت الهی بر پایتخت که تمامی مناطق تهران را در بر گرفت، موجب شد تا همکارانم در شهرداری تهران در چهل ساعت گذشته خدمتی بی‌منت، وسیع و دشوار را به مردم ارائه دهند.

تلاش‌های این عزیزان موجب شد تا معابر اصلی شهر با کمترین مشکل در روز کم سابقه برفی باز باشد و حیات و حرکت در شهر ساری و جاری باشد.

مردم عزیز تهران نیز جلوه‌ای دیگر از مشارکت را به نمایش گذاشتند و به سنت پیشینیان، برای سبک‌تر شدن بار درختان محل زندگی خود و تسهیل تردد در محله‌ها تلاش کردند و از دیگر سو همکاری قابل تحسینی را با مدیریت شهری با عمل به توصیه‌های اعلام شده به نمایش گذاشتند.

حاصل تلاش جمعی ماموران شهرداری و مردم خوب تهران این شد که پایتخت مشکلات کمی را در روز و شب برفی تجربه کند و این مهم از سوی ریاست محترم جمهور و وزیر محترم کشور نیز در جلسه هیأت دولت مورد اشاره قرار گرفت.

من به نوبه خود از تمامی همشهریان عزیز و نیروهای خدوم شهرداری، پلیس راهور و دیگر دستگاه‌هایی که هر یک در این ایام برفی تلاش و همکاری کردند تشکر می‌کنم.بدون شک مشکلاتی نیز در خدمت رسانی به شهروندان در این ساعات وجود داشت و به مردم اطمینان می‌دهم این مشکلات به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد تا همزمان با رفع کمبود تجهیزات لازم، روش‌ها و نحوه خدمت به شهر و شهروندان در روزهای برفی ارتقا یابد.