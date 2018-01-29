آموزش مدیریت بحران برای ۷۵۰ مددجوی کمیته امداد بوشهری

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع حوادث غیر مترقبه، اظهار داشت: ارتقاء سطح آگاهی مددجویان تحت حمایت در زمینههای مختلف از جمله آموزش مدیریت بحران و امداد و نجات، از موضوعات مهم و مورد توجه کمیته امداد به شمار می رود.
وی به ضرورت آشنایی مددجویان تحت حمایت با دورههای امداد و نجات تاکید کرد و افزود: با هماهنگیهای به عمل آمده با جمعیت هلال احمر استان ۷۵۰ نفر از مددجویان تحت حمایت از ابتدای سال جاری تا کنون آموزشهای مدیریت بحران و امداد و نجات را فرا گرفتند.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر آشنایی مددجویان با مسائل خطرساز در محیط کار و زندگی، آشنایی مقابله با زلزله، سیل، آتش سوزی را از جمله این دوره های آموزشی بر شمرد.
لطفی بیان کرد: آموزش این مهارتها به مددجویان باعث میشود تا این افراد در مواقع مواجه شدن با حوادث غیر مترقبه به طور صحیح و آگاهانه عکس العمل نشان داده و با بکار گیری تکنیکهای اصولی خسارتهای احتمالی را به حداقل برسانند.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: در سال گذشته یکهزار و ۵۰۰ مددجوی تحت حمایت از سوی سازمان جمعیت هلال احمر استان دوره امداد و نجات را فرا گرفتند.
بوشهر- مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از آموزش امداد و نجات در مقابله با حوادث احتمالی برای ۷۵۰ مددجوی تحت حمایت این نهاد در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع حوادث غیر مترقبه، اظهار داشت: ارتقاء سطح آگاهی مددجویان تحت حمایت در زمینههای مختلف از جمله آموزش مدیریت بحران و امداد و نجات، از موضوعات مهم و مورد توجه کمیته امداد به شمار می رود.
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