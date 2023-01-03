یک و نیم میلیون سالمند تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری میان کمیته امداد و سازمان مدیریت بحران کشور در مراسمی با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد و محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به امضا رسید.
رئیس کمیته امداد در این مراسم با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: ترویج و اشاعه فرهنگ نوعدوستی، احسان، نیکوکاری، تعاون و دستگیری از نیازمندان از اهداف امضای این تفاهمنامه است.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای خدمترسانی به اقشار آسیبپذیر در حوادث و بحرانها، افزود: حدود ۱.۵ میلیون سالمند تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که در زمان وقوع سوانح و حوادث طبیعی نیازمند کمک فوری هستند.
بختیاری خواستار بهبود نظام پرداخت از سوی صندوق بیمه همگانی حوادث شد و ادامه داد: در تفاهمنامه با سازمان مدیریت بحران به دنبال برنامهریزی و هماهنگی در جمعآوری کمکهای مردمی در مواقع ضروری و حوادث و بحرانها هستیم.
وی با اشاره به نقش گروههای جهادی در مدیریت بحرانها خاطرنشان کرد: قرارگاه حاج عبدالله والی در کمیته امداد با همین هدف تشکیل شده و عملکرد خوبی داشته است.
رئیس کمیته امداد بر تلاش مستمر برای افزایش ایمنی مسکن مددجویان تاکید و اظهار کرد: خدمات داوطلبانه امدادی، مددکاری و درمانی در مواقع بحران باید تقویت شود.
محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه پتانسیل وقوع تمام ۶۴ نوع حادثه طبیعی در کشورمان وجود دارد، گفت: اقدامات مقابلهای باید متناسبت با شرایط بحران در کشور تعریف شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ارائه آموزش به مددجویان برای مواجهه با بحرانها و حوادث را مهم ارزیابی کرد و گفت: باید با همکاری کمیته امداد، نسبت به برگزاری دورههای آموزشی ویژه مددجویان اقدام کنیم.
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