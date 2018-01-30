پژوهش با پول دولت خروجی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در نشست نخبگانی فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه سیستم دولتی در کشور مشابه همان سیستم پدرسالاری است، گفت: با توجه به بودجه نفتی، این سیستم پدرسالارانه حاکم است و اگر قرار بود کسی از بودجه خصوصی استفاده کند، نوعی طرد پدرسالارانه در آن دیده می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت شرکت های دانش بنیان گفت: در حال حاضر بسیاری از مدیران زیر 30 سال می‌توانند در شرکت های خود فعالیت کنند.

ستاری با بیان ضرورت توسعه اقتصاد و یکسان سازی خدمات دهی به مردم گفت: این سیستم، شفاف سازی را هم به دنبال خواهد داشت که نتیجه آن کاهش پرونده های قضایی است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ۱۱ واسطه بار در سیستم حمل و نقلی برای رانندگان وجود دارد گفت: این در حالی است که مشکلات متعددی در این رابطه وجود دارد که قابل حل است.

وی در ادامه افزود: پژوهش‌ بر عهده دولت نیست و پژوهشی که با پول دولت باشد مشابه آن است که دولت خودروسازی کند و مردم‌ مجبور به استفاده از آن شوند. خروجی‌ پژوهشی که با پول دولت باشد خیلی خاص نیست البته این موضوع در رابطه با پژوهش های پایه مصداق‌ندارد.

ستاری به فعالیت شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکت های دانش بنیان و پژوهشکده ها فعالیت قابل قبولی دارند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به نقاط مشترک با قوه قضاییه اشاره و تصریح کرد: استارت آپ ها نقطه مشترک ما با قوه قضاییه است و معاونت علمی آماده همکاری های متقابل است و شرکت های خصوصی بسیاری هم در این راستا فعالیت دارند و پیشنهاد ما هم استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی است.