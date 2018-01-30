۹۵۵مبلغ به مناطق مختلف شهری و روستایی آذربایجان غربی اعزام می شود

حجت الاسلام محمد دادش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از این تعداد ۵۲۸ مبلغ و مبلغه به مناسبت دهه فجر به مناطق مختلف شهری، روستایی، مساجد و مدارس اعزام می شوند افزود: مابقی اعزام ها همزمان با ایام فاطمیه صورت می گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه از ۵۲۸ مبلغ اعزامی در دهه فجر ۱۰۸ روحانی مستقر بوده و ۲۰ نفر نیز مبلغ غیربومی هستند ادامه داد: همچنین از ۵۲۸ نفر ۳۷۶ مبلغ و مابقی مبلغه هستند که به مناطق مختلف شهری و روستایی استان جهت تبلیغ دستاوردهای انقلاب اسلامی اعزام می شوند.

وی اضافه کرد: همچنین از این تعداد ۱۲۰ مبلغ و مبلغه مربوط به شهرستان ارومیه است که بشترین اعزام های دهه فجر امسال را به خود اختصاص داده است.

حجت الاسلام دادش زاده با بیان اینکه همزمان با ایام فاطمیه ۴۲۷ مبلغ و مبلغه نیز به مناطق مختلف شهری و روستایی استان اعزام می شوند اضافه کرد: تبیین و گسترش معارف اسلامی و تحکیم مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی به همراه معرفی و شناساندن سیره و زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س) و ولایت پذیری حضرت فاطمه زهرا (س) از مهمترین اهداف این اعزام هاست.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه دهه فجر یادآور رشادت ها و جان فشانی ملت ایران برای کنار زدن بساط طاغوت و حاکمیت اسلام است اظهارداشت: از این رو وظیفه ما تبیین و ترویج آرمان ها و اهداف والای انقلاب اسلامی و امام راحل برای مردم به ‌ویژه نسل جوان است.

حجت الاسلام داداش زاده با اشاره به اهمیت آشنایی نسل جوان با آرمان، اهداف و شعارهای انقلاب اسلامی، افزود: امروز برای تهاجم فرهنگی و هجمه نرم دشمن به آرمان ها و ارزش های والای ملت ایران اهمیت تعمیق اعتقادات و شناخت مردم به‌ویژه نسل جوان چند برابر شده است.