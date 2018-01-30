نحوه بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، امیررضا شاهانی درخصوص چگونگی بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی این دانشگاه گفت: دانشگاه آزاد سعی می‌کند سازوکار بازگشت به تحصیل را تسهیل کند اما دستورالعمل‌ها باید رعایت شود.

وی افزود: اگر فردی که درسش را به طور مثال برای بیش از ۵ سال رها کرده باشد، باید واحدهای گذرانده را با درس‌های جدید تطبیق و در صورت لزوم دوباره همان عناوین درسی را بگذراند.

سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: دانشجویان که از تحصیل انصراف داده اند برای بازگشت به تحصیل به واحد مربوطه مراجعه و کمیسیون موارد خاص و معاونت آموزشی درخواست وی را بررسی می‌کنند.

شاهانی عنوان کرد: بنابراین هر زمان اجازه بازگشت داده شود، دانشجو می‌تواند از ترم بعد به دانشگاه بازگردد.

وی تاکید کرد: بازه زمانی خاصی را برای بازگشت به تحصیل تعریف نکرده‌ایم اما در دستورالعمل، بازگشت همان ۵ سال است، یعنی اگر بیش از ۵ سال باشد باید واحدها تطبیق داده شود.

سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد افزود: از زمانی که دانشجو درس خود را رها کرده تاکنون، برخی از رشته‌ها و درس‌ها از سوی شورای گسترش تغییر کرده است که باید واحدها تطبیق داده شود تا ببینیم به کدام رشته نزدیکتر است و برخی درس‌ها نیز منسوخ شده‌اند که آنها دیگر در واحدهای گذرانده دانشجو تاثیری ندارد و باید در برخی از سرفصل‌ها همه دروس را ابتدا تا انتها بگذراند.

شاهانی درباره بازگشت به تحصیل دانشجویان علوم پزشکی نیز گفت: این دانشجویان باید به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت در این زمینه مراجعه کنند، اگر بخشنامه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت وجود نداشته باشند می‌توانند به همین دستورالعمل استناد کنند.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا این دستورالعمل شامل دانشجویانی که رسما نامه‌ نوشته‌اند و انصراف داده‌اند نیز می‌شود، افزود: کمیسیون موارد خاص در این باره تصمیم می‌گیرد.

فرهاد ادهمی مدیرکل توسعه آموزش پزشکی علوم پزشکی و امور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نیز با تایید دستورالعمل وزارت بهداشت در زمینه بازگشت دانشجوی انصرافی رشته‌های علوم پزشکی گفت: دانشجویان انصرافی که تسویه حساب نکرده باشند و بیشتر از دو نیمسال از انصراف آنها نگذشته باشد، می‌توانند به تحصیل بازگردند البته این منوط به موافقت کمیسیون موارد خاص حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی ادامه داد: اگر دانشجویی بیمار بوده باشد، می‌تواند تا چهار نیمسال بعد به تحصیل بازگردد البته این نیز بستگی به موافقت کمیسیون پزشکی و کمیسیون موارد خاص حوزه علوم پزشکی دارد اما اگر دانشجویی نامه انصراف داده و تسویه کرده باشد، دیگر امکان بازگشت ندارد.