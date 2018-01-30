فقط رشته های دارای مجوز پذیرش دارند/ پیگیری اعتراضات درباره مدرک

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت رشته های غیرمجاز دانشگاه گفت: در این دانشگاه پذیرش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی در رشته های دارای مجوز انجام می شود.

وی افزود: بنابراین مدرکی که به فارغ التحصیلان ارائه می شود نیز رسمی و قانونی است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: اما گاهی مطرح می شود که در یک منطقه، دانشجویی که پذیرش شده بر محور مجوز نبوده است که اینگونه نیست چراکه برخی از واحدهای این دانشگاه در مناطقی مانند جنوب کشور پردیس دارند که این پردیس ها نیز براساس مجوز واحد راه اندازی شده اند.

رهایی اظهار داشت: در تابستان ۹۶ ظرفیت برخی از رشته محل های دانشگاه که شرایط مناسب را نداشتند صفر کردیم بنابراین در تمامی رشته هایی که دانشجو پذیرش شده مجوز لازم وجود داشته است.

وی با بیان اینکه دفتر گسترش وزارت علوم رشته محل های این دانشگاه را ارزیابی می کند، گفت: همچنین فرض ما براین است که در دوره مدیریت قبل نیز دانشجویان در رشته های دارای مجوز پذیرش شده اند و اگر چنین نبوده با نقل و انتقال دانشجو، مدرک دانشجو با رشته های مجوز دار صادر شده است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد عنوان کرد: اگر فارغ التحصیلی مشکلی درخصوص مدرک خود دارد به معاونت آموزشی دانشگاه اعلام کند و ما موضوع را بررسی می کنیم.