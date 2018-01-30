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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۸

موسسه ژئوفیزیک اعلام کرد:

فردا غروب پدیده ماه گرفتگی رخ می‎‌دهد

فردا غروب پدیده ماه گرفتگی رخ می‎‌دهد

شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام می کند که در تاریخ چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ماه گرفتگی رخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شروع ماه گرفتگی در ایران قابل رویت نیست. به هنگام طلوع ماه در تمام پهنه ایران ماه در حالتی که گرفته است، طلوع می کند.

با توجه به متفاوت بودن لحظه طلوع ماه در نقاط مختلف ایران به طور کلی می توان گفت بعد از اذان مغرب در تمام ایران ماه طلوع کرده است. در ساعت ۱۷ و ۳۸ دقیقه ماه گرفتگی کلی تمام شده و ماه شروع به خروج از سایه (باز شدن) می کند. پایان ماه گرفتگی در ساعت ۱۸ و ۴۱ دقیقه اتفاق می افتد.

این گرفتگی در مناطق شرقی و مرکزی ایران، به صورت کلی قابل رویت است ولی در مناطق غربی فقط به صورت جزئی دیده می شود. همچنین در آسیا، استرالیا، شرق و بخشی از شمال اروپا، امریکای شمالی و بخش کوچکی از شرق آفریقا مشاهده خواهد شد.

کد مطلب 4214603

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