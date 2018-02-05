نتایج آزمون ارشد فراگیر پیام نور فردا اعلام می شود

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ (نوبت هجدهم) تعداد ۵۶ هزار و ۳۰۴ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۸ هزار و ۲۳۰ نفر زن و ۲۸ هزار و ۷۴ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر ۵۰.۱۴ درصد ثبت نام کنندگان زن و ۴۹.۸۶ درصد مرد هستند.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ (نوبت هجدهم) صبح روز جمعه ۸ دی ماه ۹۶ در ۸۰ شهرستان و ۹۳ حوزه امتحانی برگزار شد. از تعداد ۵۶ هزار و ۳۰۴ داوطلب ثبت نام کننده در این آزمون، تعداد ۴۰ هزار و ۶۱۷ نفر در جلسه آزمون حاضر و تعداد ۱۵ هزار و ۶۸۷ نفر غایب بودند. به عبارت دیگر ۷۲.۱۴ درصد داوطلبان در جلسه آزمون حاضر و ۲۷.۸۶ درصد غایب بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: از تعداد حاضرین در جلسه آزمون ۲۰ هزار و ۷۳۸ نفر معادل ۵۱.۰۶ نفر زن و ۱۹ هزار و ۸۷۹ نفر معادل ۴۸.۹۴ درصد مرد بودند.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ (نوبت هجدهم) ۳۱ هزار و ۸۰ نفر است.

توکلی تاکید کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ فردا سه شنبه ۱۷ بهمن بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود و پذیرفته شدگان ضرورت دارد بر اساس اعلام برنامه زمانی که همزمان با اعلام اسامی منتشر می شود، با همراه داشتن مدارک مورد نیاز در واحدهای محل قبولی ثبت نام کنند.