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۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۶

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد؛

نتایج آزمون ارشد فراگیر پیام نور فردا اعلام می شود

نتایج آزمون ارشد فراگیر پیام نور فردا اعلام می شود

مشاور عالی سازمان سنجش از اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ خبر داد و گفت: نتایج فردا ۱۷ بهمن از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ (نوبت هجدهم) تعداد ۵۶ هزار و ۳۰۴ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۸ هزار و ۲۳۰ نفر زن و ۲۸ هزار و ۷۴ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر ۵۰.۱۴ درصد ثبت نام کنندگان زن و ۴۹.۸۶ درصد مرد هستند.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ (نوبت هجدهم) صبح روز جمعه ۸ دی ماه ۹۶ در ۸۰ شهرستان و ۹۳ حوزه امتحانی برگزار شد. از تعداد ۵۶ هزار و ۳۰۴ داوطلب ثبت نام کننده در این آزمون، تعداد ۴۰ هزار و ۶۱۷ نفر در جلسه آزمون حاضر و تعداد ۱۵ هزار و ۶۸۷ نفر غایب بودند. به عبارت دیگر ۷۲.۱۴ درصد داوطلبان در جلسه آزمون حاضر و ۲۷.۸۶ درصد غایب بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: از تعداد حاضرین در جلسه آزمون ۲۰ هزار و ۷۳۸ نفر معادل ۵۱.۰۶ نفر زن و ۱۹ هزار و ۸۷۹ نفر معادل ۴۸.۹۴ درصد مرد بودند.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ (نوبت هجدهم) ۳۱ هزار و ۸۰ نفر است.

توکلی تاکید کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ فردا سه شنبه ۱۷ بهمن بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود و پذیرفته شدگان ضرورت دارد بر اساس اعلام برنامه زمانی که همزمان با اعلام اسامی منتشر می شود، با همراه داشتن مدارک مورد نیاز در واحدهای محل قبولی ثبت نام کنند.

کد مطلب 4219667

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