  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱

تولید کاپشن ضدباد و آب که کوله پشتی هم دارد

تولید کاپشن ضدباد و آب که کوله پشتی هم دارد

چند شرکت تجاری با همکاری هم کاپشن منحصر به فردی تولید کرده اند که در پشت آن یک کوله پشتی هم به عنوان جزئی از کاپشن تعبیه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این کاپشن که ترا ۶۵ نام دارد با همکاری چند شرکت آمریکایی و ژاپنی تولید شده و البته قیمت بالای ۲۵۰۰ دلاری آن باعث می شود به گزینه ای برای خریداران خاص مبدل شود.

برای تولید این کاپشن از سه لایه پارچه مقاوم ضدآب و ضد باد استفاده شده و با پوشیدن آن می توان سرمای شدید کوهستان ها و نقاط برفی را تحمل کرد. از جمله دیگر امکانات کاپشن یادشده می توان به کلاه و لبه های آستین قابل تنظیم و یقه و آرنج های تقویت شده با استفاده از پارچه های بادوام اشاره کرد.

کاپشن مذکور دارای جیب های متعددی برای قرار دادن اقلام مختلف مانند گوشی، کلید خودرو و غیره است. کوله الصاق شده به این کاپشن به اندازه کوله های حرفه ای کوه نوردی بزرگ و جادار نیست، اما برای رفع نیازهای روزمره افراد کافیست و به گونه ای طراحی شده که در صورت خالی بودن مزاحمتی برای رفت و آمد و نشستن فرد ایجاد نمی کند.

کد مطلب 4220645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها