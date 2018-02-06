تولید کاپشن ضدباد و آب که کوله پشتی هم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این کاپشن که ترا ۶۵ نام دارد با همکاری چند شرکت آمریکایی و ژاپنی تولید شده و البته قیمت بالای ۲۵۰۰ دلاری آن باعث می شود به گزینه ای برای خریداران خاص مبدل شود.

برای تولید این کاپشن از سه لایه پارچه مقاوم ضدآب و ضد باد استفاده شده و با پوشیدن آن می توان سرمای شدید کوهستان ها و نقاط برفی را تحمل کرد. از جمله دیگر امکانات کاپشن یادشده می توان به کلاه و لبه های آستین قابل تنظیم و یقه و آرنج های تقویت شده با استفاده از پارچه های بادوام اشاره کرد.

کاپشن مذکور دارای جیب های متعددی برای قرار دادن اقلام مختلف مانند گوشی، کلید خودرو و غیره است. کوله الصاق شده به این کاپشن به اندازه کوله های حرفه ای کوه نوردی بزرگ و جادار نیست، اما برای رفع نیازهای روزمره افراد کافیست و به گونه ای طراحی شده که در صورت خالی بودن مزاحمتی برای رفت و آمد و نشستن فرد ایجاد نمی کند.