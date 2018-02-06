به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز فن بازار ملی ایران با حمایت معاونت علمی و استفاده از توانمندی شبکه کارگزاران خصوصی (واسطه‌های فناوری)، رویدادهای تخصصی با عنوان «فستیوال‌های عرضه نوآوری» را در حوزه‌های تخصصی-کاربردی مختلف برگزار می‌کند.



این رویدادها با هدف کمک به توسعه سرمایه‌گذاری در نوآوری‌ها و تجاری‌سازی آنها از این طریق و نیز توانمندسازی رقابتی بنگاه‌های صنعتی کشور با رشد نوآوری آنها از طریق بازار دارایی فکری شرکت فرابورس ایران طرح‌ریزی‌شده است.



۲۱ مورد سرمایه‌گذاری در نوآوری‌ها و اختراعات به ارزشی حدود ۱۶۵ میلیارد ریال از جمله خروجی‌های رویدادهایی است که تاکنون برگزار شده‌اند. ۸ قرار داد دیگر نیز بین مخترعین و سرمایه‌گذاران به مرحله انعقاد رسیده است.



در این راستا برنامه‌ریزی‌شده است که انعقاد این قراردادها مقارن با دهه فجر انقلاب اسلامی و در دومین نشست مخترعان منتخب بازار دارایی فکری با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور انجام شود. در این نشست ضمن استماع نقطه نظرات مخترعین و نوآوران و مسئولین، گزارشی از وضعیت بازار دارایی فکری و فستیوال عرضه نوآوری نیز ارائه خواهد شد.