دستمال های اعتیاد آور همه گیر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی در حاشیه دوازدهمین جشنواره معرفی آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران گفت: گونه ای از دستمال آغشته به مواد مخدر توسط پلیس در سطح کشور کشف شده است اما این خبر به معنای گسترش و حجم بالای آن در جامعه نیست. بلکه موردی بوده و غالباً توسط مسافران از دیگر کشورها به ایران آورده شده است.

مویدی تصریح کرد: با این حال مردم و خانواده ها باید نسبت به این موارد حساس باشند و هوشمندانه عمل کنند.

قائم مقام مدیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تکذیب تولید این دستمال ها در داخل کشور گفت: همه موارد کشف شده وارداتی بوده است.

وی با اشاره به گسترش «گل» و کشت آن در داخل کشور نیز اظهار داشت: ما با هر گونه کشت ماده مخدر گل به شدت برخورد می کنیم و هراطلاعی به ما برسد پیگیر آن خواهیم بود.

مویدی گفت: در حوزه اعتیاد اقدامات ما پیشگیرانه است اما اقدامات مقابله ای همچنان با قدرت ادامه دارد.

قائم مقام مدیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اقدامات خوب ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در دیدار اخیر حضرت آقا فرمودند انتظار این است که دستگاه ها بهتر و بیشتر به وظایفشان عمل کنند. ما قطعاً توفیقات بسیاری داشته ایم و باید طبق فرمایش رهبری ورود جدی تری هم داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اعتیاد صرفاً مربوط به ایران نیست بلکه دنیا با این معضل روبرو است. به طوری که اخیراً در روسیه و در نشستی مهم عنوان شد که دنیا در زمینه مبارزه با مواد مخدر توفیق چندانی نداشته است.

مویدی تأکید کرد: باید تلاش کنیم نگاه بلند حضرت آقا و مسئولان نظام در این حوزه محقق شود.

قائم مقام مدیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متأسفانه در کشور با جهل دانش اعتیاد روبرو هستیم. همه ما باید این جهل را تبدیل به آگاهی کنیم تا مردم با دانش به سمت مواد مخدر تمایل پیدا نکنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش دانش بستری خواهد بود که می تواند زمینه ساز کاهش گرایش اعتیاد در میان جوانان باشد.