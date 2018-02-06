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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰

گزارش آلودگی هوای شانزدهم بهمن ماه؛

هوای تهران برای همه ناسالم است/شاخص به ۱۷۷ رسید

هوای تهران برای همه ناسالم است/شاخص به ۱۷۷ رسید

مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۷۷ و در وضعیت ناسالم اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۶/۱۱/۱۷ در وضعیت ناسالم بوده است.  شاخص بالاتر از ۱۵۰ برای همه گروه‌ها ناسالم تعریف می‌شود.

وی افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن سالم (۵۷)، ازن پاک (۱۴)، دی اکسید نیتروژن  سالم(۱۰۰)، دی اکسید گوگرد پاک (۲۳)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون ناسالم برای گروه های حساس (۱۲۷) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون ناسالم (۱۷۷) بوده است.

کد مطلب 4221014

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