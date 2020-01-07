به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، تیموتی شالامه بازیگر نقش شخصیت باب دیلن در فیلمی خواهد بود که قرار است به کارگردانی جیمز منگولد ساخته شود.

این فیلم با عنوان «الکتریکی شدن» توسط فاکس سرچلایت و به کارگردانی سازنده فیلم «فورد در برابر فراری» ساخته می‌شود.

در این فیلم باب دیلن و چگونگی رشد و ظهور او به عنوان یک نماد موسیقی فولک تصویر می‌شود.

شالامه در سال ۲۰۱۹ حسابی پرکار بود و هم در «زنان کوچک» گرتا گرویگ بازی کرد و هم در درام تاریخی «شاه». او قرار است در فیلم «تل ماسه» به کارگردانی دنی ویلنوو نیز در کنار جسیکا فرگوسن، اسکار ایزاک، جاش برولین، زندایا و خاویر باردم ظاهر شود.

منگولد که به تازگی فیلم «فورد در برابر فراری» را با بازی مت دیمون و کریستین بیل ساخته پیشتر کارگردانی «لوگان» را انجام داده بود که به عنوان نخستین فیلم ابرقهرمانی لایو اکشن موفق به کسب نامزدی اسکار شده بود.

یکی از پروژه‌های مطرح درباره باب دیلن «من آنجا نیستم» محصول ۲۰۰۷ بود که یک فیلم زندگینامه‌ای با بازی ۶ بازیگر مختلف در نقش این موسیقیدان بود. کریستین بیل، کیت بلانشت، مارکوس کارل فرانکلین، ریچارد گر، هیث لجر و بن ویشاو این بازیگران بودند.

پیش از آن نیز مارتین اسکورسیزی یک مستند با عنوان «نه مستقیم به سمت خانه» را درباره زندگی و موسیقی و تأثیر فرهنگی دیلن ساخته بود.