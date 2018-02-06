حذف آزمون از مدارس غیر دولتی/ تنوع مدارس آفت است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زینی وند در جمع خبرنگاران درباره ی حذف آزمون‌ مدارس سمپاد گفت: این طرح برای کاهش حاکمیت آزمون در مدارس غیردولتی و دولتی است.

وی افزود: مهم ترین ثمره طرح اثرات روانی و تربیتی مثبت میان دانش آموزان است. در آزمون سمپاد تعدادی از دانش آموزان پذیرفته می‌شوند و آنان که موفق نمی شوند، احساس یاس و ناامیدی می کنند.

رییس سازمان مدارس غیردولتی گفت: دانش آموزانی که موفق نمی شوند، احساس می کنند نسبت به سایر دانش آموزان شکست خوردند و این آزمون رقابت کاذب ایجاد می کند. در حالی که مهم ترین شاخص ایجاد حس رفاقت است و این آزمون ها منشا هیجان و شکست می شوند.

زینی وند گفت: وجود آزمون های مختلف موجب ایجاد شدن موسسات مختلف آموزشی، ارائه و انتشار کتاب ها در اشکال مختلف است و گردش مالی بالایی به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: فضاسازی هایی که این روزها علیه تصمیم ایجاد شده است، انگیزه تربیتی ندارد و نیت سودجویانه دارد. یکی از بهترین تصمیم ها در آموزش و پرورش کم رنگ کردن آزمون ها است.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: از ابتدا برگزاری هرگونه آزمون برای ابتدایی‌ها ممنوع بوده است و در مواردی که مدارس پرطرفدار هستند ضوابطی مانند مصاحبه دارند.

وی افزود: برگزاری هرگونه آزمون در دوره ابتدایی در مدارس غیردولتی و دولتی وجاهت قانونی ندارد.

وی با بیان اینکه اجرای درست الگوی شهریه و رعایت دقیق دستورالعملی را دنبال می کنیم‌گفت: تیم های نظارتی مشخص شده است که این تیم ها بر مدارس نظارت می کنند و از ورود هر گونه موسسه آموزشی در مدارس غیردولتی جلوگیری کنیم.

زینی وند درباره شهریه مدارس غیردولتی گفت: امسال شهریه را در قالب سامانه اعلام می کنیم و همه فرایند شهریه در سامانه ای که راه اندازی کرده ایم صورت می‌گیرد، حتی قرارداد دستی بین ولی دانش آموزان نیز در سامانه بارگذاری می‌شود. شماره تلفن برای نظارت بیشتر مناطق و استان ها اعلام شده است و ناظر مقیم خواهیم داشت.

وی بیان کرد: در مورد مدارس هیئت امنایی سه ماه است که روی آن از حیث کمی و کیفی کار می‌شود. تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش برای مدارس غیردولتی نیز صدق می کند و آزمونی برگزار نمی شود. ورود کتاب کمک آموزشی ممنوع است. محور کیفیت مدارس صرفا معلم است.

وی یاد آور شد: تنوع مدارس یکی از آفت های آموزشی است مطمئنا این تنوع مورد تایید نیست. تمرکز بر حذف آزمون ها و کتاب های کمک آموزشی هدف ما است.