بهره برداری از ۲۷ طرح عمرانی در شمیرانات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی، بعد از ظهر سه شنبه، همزمان با ششمین روز از دهه فجر برای یهره برداری از طرح های عمرانی شهرستان شمیرانات در این شهرستان حضور پیدا کرد.

بر اساس این گزارش ۲۷ طرح عمرانی در این شهرستان با حضور استاندار تهران به بهره برداری رسید.

از جمله طرح های دیگری که با حضور مقیمی در این شهرستان به بهره برداری رسید طرح احداث مسیر تغذیه فیدر قصران در روستای رودک از توابع بخش رودباروقصران شهرستان شمیرانات بود.

گفتنی است که بهره برداری از طرح ،آخرین شبکه گاز رسانی به شمشک و دربندسر شهرستان شمیرانات نیز در این سفر استاندار با حضور مقیمی استاندار تهران، شهریور فرماندار شمیرانات و جمعی از مسئولان این شهرستان انجام گرفت که در حال حاضر ۹۹ درصد این شهرستان دارای گاز طبیعی هستند.

مقیمی، در مراسم آغاز بهره برداری از طرح گازرسانی به شمشک و دربندسر طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به اینکه گازرسانی به روستاهای استان اولویت دولت است از انجام این مهم نباید مغفول ماند و باید اعلام کنیم که در همین راستا ٨٨ درصد از روستاهای استان تهران از نعمت گاز برخوردار هستند و لذا با یاری خداوند تلاش می کنیم همه ی مناطق روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.

وی با تقدیر از زحمات شبانه روزی همه ی دستگاه های مؤثردر طرح گاز رسانی درشمیرانات تأکید کرد:طرح گاز رسانی به این منطقه به لحاظ اجرایی و عملیاتی بسیار دشوار بود چرا که این منطقه کوهستانی و در بعضی مسیرها صعب العبور است.

استاندار تهران در پایان بیان داشت: شهرشمشک ودربندسر آخرین شهر دراستان تهران بود که گازرسانی شد .

گفتنی است که این طرح با ایجاد ٧١٠٠ متر شبکه فولادی و با اعتباری نزدیک به۲۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید و مقرر است تعداد ٢٢٠٠ انشعاب به شهروندان این منطقه واگذار شود.

بر اساس این گزارش استاندار تهران طی سفر خود به شمیرانات با خانواده گرانقدر شهید محمود سیدی فر نیز دیدار کرد.