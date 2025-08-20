احسان دهقانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در جریان بازدید محمدصادق معتمدیان استاندار تهران از شمیرانات، از برنامه‌ریزی برای رفع چالش‌ها و تقویت زیرساخت‌های گردشگری خبر داد.

دهقانی با اشاره به جایگاه ویژه شمیرانات در حوزه گردشگری گفت: شمیرانات به عنوان قطب گردشگری ورزشی، طبیعت‌محور و هیجانی در استان تهران شناخته می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شمیرانات ادامه داد: از جمله ظرفیت‌های مهم این منطقه می‌توان به مجموعه گردشگری کپه چال، طرح گردشگری تله‌کابین دربندسر، مسیرهای پیاده‌روی گردشگری هیجانی در منطقه شمشک، پروژه کارتینگ و مرکز تفریحات اشاره کرد که امروز در دستور کار جلسه با استاندار قرار دارد.

وی افزود: با حضور استاندار تهران، معاونان و مدیران ارشد استانی، مقرر است موانع پیش‌روی این پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم برای فعال‌سازی آن‌ها اتخاذ شود.

رئیس میراث فرهنگی شمیرانات همچنین از پیشرفت فیزیکی دو پروژه بزرگ هتل‌سازی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه شاهد پیشرفت محسوس دو هتل پنج‌ستاره در شمیرانات هستیم، یکی از این پروژه‌ها، ساختمانی بلندمرتبه با ۴۹ طبقه و چند هزار متر مربع زیربنا است که ظرفیت میزبانی اجلاس‌های مهم بین‌المللی را دارد، پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها تاکنون بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد گزارش شده است.

دهقانی در ادامه به برخی چالش‌های پیش‌روی توسعه گردشگری نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم، موضوع هماهنگی با منابع طبیعی در خصوص طرح تله‌کابین دربندسر است که شش پایه آن در محدوده منابع طبیعی قرار دارد، امیدواریم با درایت استاندار تهران و همکاری دلسوزانه همکاران ما در منابع طبیعی، راهکاری برای جابه‌جایی این پایه‌ها اندیشیده شود تا مسیر توسعه گردشگری خانوادگی و نشاط اجتماعی هموارتر گردد.

وی در پایان تأکید کرد: مزیت نسبی شمیرانات در حوزه گردشگری نهفته است و این حوزه می‌تواند به عنوان یک اقتصاد پاک، پویا و مولد، زمینه‌ساز توسعه پایدار و توزیع عادلانه منابع در منطقه شود.