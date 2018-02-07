نبیه بری: موضع لبنان ضد تهدیدات اسرائیل یکپارچه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت: موضع لبنان درباره تهدیدات و تعدی های اسرائیل چه در موضوع احداث دیوار یا درباره ثروت های نفت و گاز لبنان یکپارچه است.

وی با اشاره به نشست سه جانبه در کاخ بعبدا افزود: درباره سازوکارهای بر اساس قانون اساسی برای حل پرونده های و موضوعات توافق حاصل شد.

نبیه بری از دولت این کشور خواست که سریعا بودجه را مورد تایید قرار دهد تا مجلس بتواند قبل از ورود به روند انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ آنرا تصویب کند.

شایان ذکر است که دفتر ریاست جمهوری لبنان روز گذشته با صدور بیانیه ای پس از نشست عون با نبیه بری رئیس پارلمان و سعد حریری نخست وزیر لبنان اعلام کرد: در این نشست سه جانبه؛ تهدیدات اسرائیل ضد حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی که در عزم رژیم صهیونیستی برای کشیدن دیوار در مرزهای جنوبی لبنان و در نقاط خط آبی و نیز ادعاهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره مالکیت بر بلوک شماره ۹ منطقه ویژه اقتصادی همزمان با شروع مناقصه از سوی لبنان برای حفاری نفت و گاز در آن نمایان شده است، بررسی شد.

سه طرف در این نشست بر ادامه اقدامات منطقه ای و بین المللی به منظور ممانعت احداث دیوار از سوی رژیم اسرائیل در داخل مرزهای لبنان و مقابله با تعدی به ثروتهای گازی و نفتی در آبهای منطقه ای لبنان تاکید کردند و اینکه شورای عالی دفاع تصمیمات لازم را با هدف مقابله با این تعدی ها به عمل آورد.

ریاست جمهوری لبنان بیان کرد: درباره اوضاع داخلی نیز بر لزوم پایبندی به منشور وفاق ملی با هدف حفظ وحدت ملی و همزیستی و عدم اجازه به هر تهدیدی که صلح داخلی و ثبات کشور را تهدید کند و فراهم آوردن فضای سیاسی و امنیتی مناسب برای برگزاری انتخابات بهار سال آینده تاکید شد.