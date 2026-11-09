به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرگزاری رویترز، از نتایج گفتگوهای خود با نخست‌وزیر قطر خبر داد و گفت: «گفتگوهای بسیار ممتازی با قطر داشتم. قطر و عربستان سعودی هر دو خواستار رسیدن به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به تنش‌ها با ایران هستند.»

وی با اشاره به مشاهده «شواهد مثبت» در مسیر پایان دادن به درگیری‌ها، مدعی شد که تمامی کشورها بر سر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اتفاق‌نظر دارند.

ترامپ در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی، از تداوم محاصره دریایی علیه ایران که به ادعای وی «بزرگ‌ترین محاصره در تاریخ ایالات متحده» است، خبر داد و گفت: «ما برای از سرگیری حملات علیه ایران عجله‌ای نداریم و از وضعیت فعلی محاصره رضایت دارم.»

با این حال، وی در رویکردی متناقض، همزمان بر آمادگی کامل ارتش آمریکا برای اجرای هرگونه اقدام نظامی در صورت تغییر شرایط تأکید کرد و افزود: «ما آماده هستیم تا در صورت لزوم، ضرباتی را رقم بزنیم و از منافع آمریکا محافظت کنیم.»

درهمین ارتباط ، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر گفت که در واشنگتن با رئیس‌جمهور ترامپ و معاون او «ونس» درباره اوضاع منطقه گفتگو کرده است.

محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست وزیر قطر افزود: با ترامپ و معاون او درباره راه‌های پیشبرد مذاکرات میان آمریکا و ایران گفتگو کردم.

وی از گفتگوهای مثبت در راستای دستیابی به توافق و برقراری صلح در منطقه قدردانی کرد.

همزمان، منابع دیپلماتیک در گفتگو با الجزیره تأکید کردند که محور اصلی مذاکرات قطر و آمریکا، یافتن راه‌هایی برای پیشبرد گفتگوها با ایران و کاهش شکاف‌های موجود بوده است.

همچنین ترامپ در بخشی از اظهارات خود از احتمال ایجاد تحول در بحران اوکراین طی گفتگوهای جاری در ابوظبی خبر داد.