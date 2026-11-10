به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتینگ ول، HDL را به عنوان عامل پاکسازی جریان خون در نظر بگیرید. کلسترول اضافی را جمع می‌کند و آن را به کبد منتقل می‌کند تا بدن بتواند از شر آن خلاص شود. به همین دلیل است که سطح HDL بالاتر با خطر کمتر بیماری قلبی و سکته مغزی مرتبط است. برای بزرگسالان، HDL به میزان ۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر یا بالاتر سالم در نظر گرفته می‌شود.

تحرک منظم و الگوی غذایی سالم برای قلب، بخش عمده‌ای از کار را انجام می‌دهند، اما ادویه هم ممکن است نقش حمایتی داشته باشد. زردچوبه یکی از افزودنی‌هایی است که ممکن است کمی تقویت کننده باشد.

ترکیب فعال اصلی زردچوبه، کورکومین، یک پلی‌فنول با خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی است که توجه تحقیقات سلامت قلب را به خود جلب کرده است.

در یک بررسی در سال ۲۰۲۵، مکمل‌های کورکومین به طور متوسط حدود ۲.۴ میلی‌گرم در دسی‌لیتر HDL را افزایش دادند، در حالی که کلسترول LDL، کلسترول کل و تری‌گلیسیرید را نیز کاهش دادند.

یک تجزیه و تحلیل جداگانه در سال ۲۰۲۳ نتایج مشابهی را نشان داد، که در آن HDL حدود ۱.۸ میلی‌گرم در دسی‌لیتر افزایش یافت.

«میشل روتنشتاین»، متخصص تغذیه، می‌گوید: «با این حال، این افزایش‌ها متوسط هستند و به خودی خود بعید است که تفاوت معناداری در سلامت کلی قلب ایجاد کنند.»

همچنین مهم است که در نظر داشته باشید که اکثر آزمایش‌ها از مکمل‌های کورکومین غلیظ با دوزهای حدود ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلی‌گرم در روز استفاده کرده‌اند. زردچوبه آسیاب شده فقط حدود ۳ درصد کورکومین دارد، به طوری که ۱ قاشق چایخوری تقریباً ۹۰ میلی‌گرم کورکومین دارد. در حالی که پخت و پز با زردچوبه همان مقادیر غلیظ مورد استفاده در تحقیقات را ارائه نمی‌دهد، اما همچنان می‌تواند راهی خوش طعم برای گنجاندن کورکومین در رژیم غذایی باشد.

زردچوبه را به عنوان یک مکمل مفید در آشپزی برای سلامت قلب خود در نظر بگیرید. این ادویه طعم و رنگ فوق‌العاده‌ای به غذاها می‌دهد و در عین حال ترکیبات گیاهی مفیدی را نیز فراهم می‌کند. به عنوان مثال، ۱ قاشق چایخوری زردچوبه آسیاب شده حدود ۲۶ درصد از نیاز روزانه به منگنز و ۹ درصد از نیاز روزانه به آهن را تأمین می‌کند. ترکیب آن با فلفل سیاه می‌تواند به افزایش جذب کورکومین کمک کند.

از آنجایی که میزان کورکومین در غذا بسیار کمتر از میزان مورد استفاده در تحقیقات است، ممکن است مصرف مکمل به عنوان مرحله بعدی به نظر برسد. زردچوبه و مکمل‌های کورکومین احتمالاً در مقادیر توصیه شده تا دو تا سه ماه بی‌خطر هستند، اگرچه می‌توانند عوارض جانبی بالقوه‌ای مانند حالت تهوع، رفلاکس اسید یا اسهال داشته باشند.

نگرانی بزرگتر سلامت کبد است. اگرچه آسیب کبدی ناشی از زردچوبه نادر است، اما زردچوبه یکی از علل شایع آسیب کبدی مرتبط با مکمل‌های گیاهی است. مکمل‌های زردچوبه نیز ممکن است در دوران بارداری ناامن باشند و مانند بسیاری از محصولات گیاهی، ممکن است با داروهای خاصی تداخل داشته باشند.

روتنشتاین می‌گوید: «من معمولاً مکمل‌های زردچوبه یا کورکومین را برای افزایش HDL، به خصوص بدون راهنمایی پزشکی، توصیه نمی‌کنم. مکمل‌های غلیظ می‌توانند اثرات رقیق‌کننده خون داشته باشند و ممکن است خطر خونریزی را افزایش دهند، به خصوص برای افرادی که داروهای ضد انعقاد یا ضد پلاکت مصرف می‌کنند.»