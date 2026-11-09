منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های پخش سیلاب و آبخیزداری در استان اصفهان اظهار کرد: بارش‌های مؤثر اخیر و فعالیت سامانه بارشی در استان، بار دیگر نقش مهم طرح‌های آبخیزداری در کنترل سیلاب‌های ناگهانی، مدیریت روان‌آب‌ها و تقویت منابع آب زیرزمینی را نشان داد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مساحت استان اصفهان مستعد اجرای طرح‌های آبخیزداری و پخش سیلاب است، افزود: از مجموع ۱۰.۷ میلیون هکتار مساحت استان، ۸۹ درصد معادل ۹.۵ میلیون هکتار را عرصه‌های ملی تشکیل می‌دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: از این میزان، ۶.۹ میلیون هکتار با توجه به شرایط سیل‌خیزی و ضرورت مدیریت روان‌آب‌ها، مستعد اجرای طرح‌های پخش سیلاب و آبخیزداری است که تاکنون برای ۴.۹ میلیون هکتار از این اراضی، مطالعات تفصیلی و اجرایی انجام شده و دو میلیون هکتار دیگر همچنان نیازمند انجام مطالعات است.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: برای انجام مطالعات در عرصه‌های باقی‌مانده، تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان مورد نیاز است تا زمینه برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های لازم برای کاهش خطر سیل و مدیریت بهینه روان‌آب‌ها در این مناطق فراهم شود.

اجرای طرح‌های آبخیزداری در ۳.۵ میلیون هکتار از اراضی استان

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آبخیزداری استان گفت: از مجموع ۴.۹ میلیون هکتار اراضی که مطالعات آنها انجام شده است، تاکنون در ۳.۵ میلیون هکتار، عملیات پخش سیلاب و آبخیزداری در قالب اقدامات مکانیکی، بیومکانیکی، بیولوژیک و مدیریتی اجرا شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: اجرای این طرح‌ها طی سالیان گذشته تاکنون در حوضه‌های مستعد استان انجام شده و نقش مؤثری در کنترل روان‌آب‌ها، کاهش خسارات ناشی از سیلاب‌های ناگهانی و هدایت آب به سمت منابع زیرزمینی داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های اولویت‌دار آبخیزداری در استان تصریح کرد: برای اجرای طرح‌های مورد نیاز پخش سیلاب و آبخیزداری در ۱.۴ میلیون هکتار از اراضی مطالعه شده و اولویت‌دار استان، اعتباری بالغ بر هفت همت نیاز است.

شیشه‌فروش بیان کرد: با توجه به اهمیت این طرح‌ها در کاهش خطر سیل، کنترل روان‌آب‌ها، حفاظت از منابع طبیعی و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، لازم است سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نسبت به تخصیص اعتبارات مورد نیاز استان برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار اقدام مساعد داشته باشد.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آبخیزداری و پخش سیلاب، به‌ویژه در شرایط تغییرات اقلیمی و وقوع بارش‌های رگباری و ناگهانی، یکی از راهکارهای مهم برای کاهش خسارات و بهره‌برداری مناسب از نزولات جوی محسوب می‌شود.

آبگیری پروژه‌های آبخیزداری در پی بارش‌های اخیر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به آثار مثبت بارش‌های چند روز اخیر گفت: خوشبختانه بارندگی‌های رخ داده موجب آبگیری پروژه‌های آبخیزداری احداث شده در شهرستان گلپایگان، از جمله در حوزه‌های آبخیز تیکن، مسکن مهر، گلشهر، خشکه‌رود، قرغن و هورستانه شده است.

وی ادامه داد: در سایر شهرستان‌های استان نیز از جمله فریدن، فریدونشهر، بوئین‌میاندشت، چادگان، خوانسار، کاشان و نطنز، متناسب با میزان بارش‌های ثبت شده، پروژه‌های آبخیزداری آبگیری شده‌اند.

شیشه‌فروش با بیان اینکه حجم آبگیری پروژه‌های آبخیزداری استان در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب برآورد شده است، گفت: این حجم از آب ذخیره و کنترل شده، علاوه بر کاهش شدت و خسارات ناشی از روان‌آب‌ها و سیلاب‌های احتمالی، می‌تواند در تقویت منابع آبی مناطق مختلف استان نیز مؤثر باشد.

وی افزود: با توجه به پوشش گیاهی و شرایط زمین در بیشتر شهرستان‌های استان، بخشی از بارش‌های اخیر زمینه نفوذ آب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی را فراهم کرده است و قنوات، چاه‌ها و چشمه‌ها نیز از آثار این بارندگی‌ها بی‌نصیب نخواهند بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: بارش‌های اخیر تا حدی موجب تقویت منابع آب زیرزمینی شده و امید است با تداوم بارندگی‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آینده، شرایط منابع آبی استان نیز بهبود یابد.

شیشه‌فروش در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار اجرای طرح‌های آبخیزداری و پخش سیلاب در مناطق مستعد استان اظهار کرد: استفاده بهینه از بارش‌ها، کنترل روان‌آب‌ها و هدایت آنها به عرصه‌های مناسب برای نفوذ و تغذیه منابع زیرزمینی، از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت منابع آب و کاهش خسارات ناشی از سیلاب در استان اصفهان است.