به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل درباره نحوه استمرار فعالیت‌های آموزشی مدارس در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ (نوبت قبل از ظهر) اطلاعیه‌ای صادر کرد.



بر اساس این اطلاعیه، به دلیل بارش برف و برودت هوا در اردبیل، کودکستان و در نیر دوره‌های کودکستان و ابتدایی (نوبت قبل از ظهر) به‌صورت غیرحضوری و در بستر «شاد» برگزار خواهد شد.



همچنین در مشگین‌شهر، کودکستان غیرحضوری است و دوره ابتدایی با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.