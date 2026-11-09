به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل درباره نحوه استمرار فعالیتهای آموزشی مدارس در روز سهشنبه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۵ (نوبت قبل از ظهر) اطلاعیهای صادر کرد.
بر اساس این اطلاعیه، به دلیل بارش برف و برودت هوا در اردبیل، کودکستان و در نیر دورههای کودکستان و ابتدایی (نوبت قبل از ظهر) بهصورت غیرحضوری و در بستر «شاد» برگزار خواهد شد.
همچنین در مشگینشهر، کودکستان غیرحضوری است و دوره ابتدایی با یک ساعت تأخیر آغاز میشود.
اردبیل- آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرد: در اردبیل کودکستان و در نیر دوره های کودکستان و ابتدایی «نوبت قبل از ظهر » بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل درباره نحوه استمرار فعالیتهای آموزشی مدارس در روز سهشنبه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۵ (نوبت قبل از ظهر) اطلاعیهای صادر کرد.
کد مطلب 7005941
نظر شما