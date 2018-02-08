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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

رژیم صهیونیستی سفیر جدید خود را در اردن تعیین کرد

رژیم صهیونیستی سفیر جدید خود را در اردن تعیین کرد

رژیم صهیونیستی امروز سفیر جدید خود را در اردن تعیین و به کابینه معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی امروز «عمیر وایزبراد» را به عنوان سفیر جدید خود در اردن انتخاب و به کابینه معرفی کرد.

وی هم اکنون ریاست دفتر خاورمیانه وزارت خارجه رژیم صهیونیستی را برعهده دارد. انتخاب وایزبراد برای تصدی سفارت اردن باید توسط کابینه رژیم صهیونیستی تایید شود.

گفتنی است در جولای ۲۰۱۷ و در پی کشته شدن دو جوان اردنی به وسیله یکی از نگهبانان سفارتخانه اسرائیل در عمان، سفیر این رژیم و تمام کارکنان سفارتخانه به تل آویو بازگشتند. شهروندان اردنی نیز با برپایی تظاهرات گسترده در مقابل سفارتخان این رژیم خواستار قطع روابط با تل آویو شدند.

رژیم صهیونیستی در ماه ژانویه سال جاری میلادی از دولت اردن عذرخواهی و اعلام کرد که سفیر خود را برای از سرگرفتن کامل فعالیت های دیپلماتیک به عمان بازمی گرداند. پس از این عذرخواهی، عبدالله دوم پادشاه اردن بازگشایی سفارتخانه اسرائیل را به تعیین سفیر جدید مشروط کرد.

کد مطلب 4223096

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