سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرار بود،تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روزهای شنبه و یکشنبه از رودهن به سمت آمل ممنوع شود، اما به دلیل روان بودن بار ترافیک در محور هراز این ممنوعیت تردد اعمال نخواهد شد.

وی افزود: هم اکنون محور هراز دارای بار ترافیک روان و عادی در هر دو مسیر است.

رییس پلیس راه شرق استان تهران همچنین گفت: اما برای روز یکشنبه ۲۲ بهمن، تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ طبق برنامه قبلی از رودهن به سمت آمل ممنوع است.

وی گفت: رانندگان عزیز خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیرچرخ مجهز کنند، چرا که تردد بدون زنجیرچرخ در محورهای کوهستانی شرق استان تهران، مانند محور هراز و فیروزکوه امکان پذیر نخواهد بود.

محبی از رانندگان خواست از تعجیل و شتاب زدگی بپرهیزند، تا سفری خوب و ایمن تجربه کنند.