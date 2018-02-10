شروع عملیات ساخت ۳۷ مدرسه‌ برکت در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور وزیر آموزش و پرورش، جانشین مدیر عامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، معاون سیاسی اجتماعی استاندار، مدیرکل نوسازی مدارس استان، مدیرکل آموزش و پرورش استان و مدیرعامل منطقهی آزاد چابهار و سایر مسئولان استانی و محلی در یکی از سایتهای ساخت مدارس برکت در روستای عثمانآباد در حاشیهی بندر چابهار برگزار شد.
بطحایی وزیر آموزش و پرورش ضمن تشکر از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و عنایت مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» در توجه ویژه به توسعهی عدالت آموزشی و رفع محرومیت در استان سیستان و بلوچستان قدردانی نمودند. در این مراسم مهندس جعفری عضو هیأت مدیرهی بنیاد برکت با ارایه گزارشی از اقدامات اجتماعی و محرومیتزدایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق این بنیاد، به تعداد مدارس برکت در استان اشاره نموده و اظهار داشت تاکنون ساخت ۱۳۲ باب مدرسه با ۶۴۲ کلاس درس و اعتباری بالغ بر۷۰ میلیارد تومان در استان سیستان و بلوچستان به عنوان هدایای مقام معظم رهبری به مردم عزیز استان، عملیاتی شده و بخش زیادی از این مدارس به بهرهبرداری رسیده است، وی در ادامه اظهار داشت سهم استان سیستان و بلوچستان از کل مدارس ساخته شدهی برکت در مناطق کمتر توسعهیافتهی کشور ۱۳.۲ درصد، و از کل ۶۰۰۰ کلاس ساختهی شده ۱۱ درصد و از مجموع ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مدرسهسازی بیش از ۱۰ درصد است. همچنین ۱۴ درصد ظرفیت پذیرش دانشآموزان در مدارس برکت به استان سیستان و بلوچستان اختصاص دارد.
پس از این مراسم، از پروژهی مدرسهی ۱۲ کلاسهی برکت که در محلهی محروم مراد آباد و حاشیهای چابهار در حال ساخت است، بازدید به عمل آمد. این مدرسه برای سال تحصیلی ۹۷ آماده بهرهبرداری خواهد شد.
بنیاد برکت تاکنون ۱۰۰۰ مدرسه برکت با ۶ هزار کلاس را با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان در مناطق کمتر توسعهیافته کشور به بهرهبرداری رسانده است و به تازگی کار ساخت ۱۰۰۰ مدرسهی دوم برکت را با اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومان آغاز کرده است.
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