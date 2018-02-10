تداوم اجرای طرح تحول سلامت با وجود بدهی ۱۴ هزارمیلیاردی بیمه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قاسم جان بابایی در سفر یک روزه به استان مازندران، بخش اورژانس بیمارستان رازی قائمشهر و دو اتاق عمل بیمارستان هفده شهریور مرزیکلای بابل را افتتاح کرد.

همزمان با ایام الله مبارکه دهه فجر و در ادامه بازدیدهای استانی و ارزیابی ارائه خدمات درمانی به هموطنان، معاون درمان وزارت بهداشت صبح شنبه وارد بابل از توابع استان مازندران شد.

وی ضمن بازدید از بیمارستان هفده شهریور مرزیکلای، دو اتاق عمل توسعه یافته و بهسازی شده این بیمارستان را افتتاح کرد.

معاون وزیر بهداشت به همراه مسئولین شهری و نماینده مردم شهر بابل در مجلس شورای اسلامی از بخش های مختلف بیمارستان آیت الله روحانی بازدید به عمل آورد و در انتهای از پروژه در حال احداث کلینیک ویژه تخصصی خشرود پی بازدید کردند.

این کلینیک ویژه بزودی برای ارائه خدمات سرپایی و ارتقا کیفیت خدمات ویزیت در بخش دولتی در شهر بابل آغاز به کار خواهد کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت در حاشیه این سفر ضمن تاکید بر تدوام طرح تحول نظام سلامت با وجود بدهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی سازمان های بیمه گر به بیمارستان های کشور، گفت: با وجود میزان مطالبات بالای بیمارستان ها و بخش دولتی از بیمه ها، هیچ خدشه ای در اجرای طرح تحول سلامت و ارائه خدمات درمانی به بیماران وارد نشده و خدمات دهی بدون هیچ گونه وقفه و مشکل ادامه دارد.

وی ادامه داد: اجرای طرح تحول سلامت یکی از خواسته های مهم مردم از دولت تدبیر و امید بوده است.

جان بابایی گفت: بعد از اجرای طرح تحول سلامت، بیش از ۲ میلیون زایمان طبیعی به صورت رایگان در بیمارستان های کشور انجام شده و حدود ۲۸ میلیون نفر از مزایای کاهش میزان پرداخت در خدمات بستری بهره مند شده اند.

وی افزود: تاسیس کلینیک های ویژه به منظور ارائه خدمات پزشکی تخصصی با نرخ دولتی به مردم از دیگر مزیت های طرح تحول سلامت است که براساس آن در این طرح ۲۵۰ کلینیک ویژه دولتی در کشور تاسیس شده است که از این میزان ۱۲۰ کلینیک امسال به بهره برداری می رسد.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: از ابتدای طرح تحول نظام سلامت تاکنون ۱۵۰ میلیون نفر از این کلینیک های ویژه دولتی خدمات ویزیت سرپایی تخصصی و فوق تخصصی دریافت کرده اند.

وی گفت: ارائه خدمات دندانپزشکی به کودکان زیر هفت سال و مادران باردار یکی از خدمات کلینیک های ویژه دندانپزشکی در چارچوب طرح تحول سلامت است.

جان بابایی افزود: دولت و مجلس و بویژه شخص رئیس جمهوری بر ادامه اجرای طرح تحول سلامت مصمم هستند و این طرح با قدرت ادامه می یابد.

در ادامه این سفر یک روزه، معاون درمان وزارت بهداشت از بخش جدید اورژانس و پروژه بیمارستانی ۲۷۳ تختخوابی در حال احداث مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر بازدید و بخش جدید اورژانس بیمارستان رازی با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مازندران، توسط دکتر جان بابایی افتتاح شد.

وی ضمن بازدید از پروژه در حال ا حداث بیمارستان ۲۷۳ تختی رازی در قائمشهر، گفت: مجری ساخت این پروژه وزارت مسکن و شهرسازی است و به محض تحویل این پروژه به وزارت بهداشت، در سریع ترین زمان ممکن نسبت به تجهیز و تامین نیروی انسانی آن اقدام خواهد شد.

بخش جدید اورژانس مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر با ظرفیت ۲۰ تخت احداث، تجهیز و امروز راه اندازی شد.