ارتباط تولد نارس با سطح اقتصادی والدین شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هر تولدی که پیش از ۳۷ هفته کامل از بارداری روی دهد، تولد پیش از موعد است و نوزاد حاصل از آن نارس محسوب می‌شود. تولد پیش از موعد یکی از علل مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر ۵ سال به شمار می‌رود.

محققان پژوهشگاه رویان به منظور بررسی ارتباط میان شرایط اقتصادی و اجتماعی والدین و تولد نوزاد نارس، تحقیقاتی را انجام دادند که طی آن بررسی آماری گسترده‌ای بر روی والدین نوزادان نارس انجام گرفت.

نتایج این پژوهش نشان داد، در میان ۵ هزار و ۱۷۰ بیمار مطالعه شده، تولد نوزاد نارس در والدینی که سطح اقتصادی بالاتری داشتند بیشتر بود. همچنین مادران کم سن (۲۹ درصد)، پدران کم سن (۲۱ درصد ) و مادران خانه‌دار ( ۱۷ درصد) پس از سطح اقتصادی، بیشترین سهم را در نوزادان پیش از موعد متولد شده، داشتند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد میزان تولد نوزادان نارس در جامعه مطالعه شده ایران توزیع یکسانی نداشته و در زوج‌هایی با شرایط اجتماعی-اقتصادی بهتر، بالاتر است.

لازم است مطالعات بیشتری انجام گیرد تا علت این توزیع مشخص شده راهکار مناسبی برای کاهش تولد نوزادان نارس ارائه شود. نتایج این پژوهش در مجله بین‌المللی Gynecology & Obstetrics به چاپ رسیده است،

دکتر سامانی، دکتر الماسی، دکتر محمود منصورنیا، سعید سفیری، مصطفی امینی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مراغه، دانشگاه هوول (Hull) انگلستان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، این پژوهش را طراحی کردند.