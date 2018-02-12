نشست مخفیانه شرکت های فناوری و دولت ها درباره هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، از جمله دیگر موضوعات این جلسه می توان به بررسی ویژگی های نسل جدید دولت ها که بر مبنای فناوری شکل می گیرند، خط مشی های مورد استفاده دولت ها برای ارتقای کیفیت زندگی با استفاده از هوش مصنوعی، نحوه مدیریت کاربرد هوش مصنوعی و تعیین نهاد مسئول در این زمینه و ایجاد برخی هماهنگی های دیگر اشاره کرد.

میزبانی این نشست را دانشگاه هاروارد و عمر بن سلطان العلما وزیر هوش مصنوعی دولت امارات با همکاری یکدیگر بر عهده داشته اند. نشست یادشده پشت درب های بسته برگزار شده و هدف اصلی از تشکیل آن تعیین نقشه راه ملت های جهان برای استفاده از هوش مصنوعی بوده است.

در این نشست نمایندگانی از سازمان ملل، موسسه مهندسان برق و الکترونیک آمریکا (IEEE)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCED) با ۳۵ کشور عضو از آمریکای شمالی و اروپا و نمایندگانی از شرکت های مایکروسافت، فیس بوک، نست، آمازون، درایو و غیره حضور داشته اند. از جمله کشورهایی که حضور نمایندگان آنها در این نشست افشا شده می توان به ایتالیا، فرانسه، استونی، کانادا، روسیه، سنگاپور، استرالیا و امارات اشاره کرد.

بر اساس اطلاعات محدودی که از این نشست به دست آمده عمر بن سلطان العلما وزیر هوش مصنوعی دولت امارات در نشست یادشده گفته است: امروز روزی است که تاریخ را تغییر خواهد داد و هر زمان که گروهی از افراد با چنین تنوعی گردهم می آیند اتفاقات بزرگی رخ می دهد.

حاضران در این نشست در مورد موضوعات دیگری همچون خطرات هوش مصنوعی برای حیات بشریت، شیوه سامان دهی تحقیقات علمی در این زمینه، نحوه تاثیرگذاری هوش مصنوعی بر جنبه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حیات انسان نیز به بحث نشسته اند.