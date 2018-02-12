طرح ملی تلاوت قرآن اثرگذاری تلاوت ها در استان ها را به دنبال داشت

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین باجلان نوجوان شرکت کننده در مسابقات قرآنی شوق تلاوت و راه یافته به مرحله نهایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : طرح ملی تلاوت قرآن کریم برنامه های تلاوت را از حالت سنتی خارج نموده و ساماندهی کرده است.

وی اظهار داشت : استعدادیابی در طرح ملی به رشد قرائت های تاثیرگذار و اثرگذار دربین نوجوانان و جوانان کمک کرده است .

وی افزود : معتقدم اگر طرح ملی درکشوراجرا نمی شد قطعا نتیجه خوبی درجهت توسعه همگون قرائت ها حاصل نمی شد .

این نخبه قرآنی از موسسه مدینه الرسول (ص) قزوین گفت : طرح ملی تلاوت قرآن کریم سبب آشنایی نوجوانان و جوانان درفراگیری سبک های مختلف و رایج دنیا شده است .

وی که چهارسال با طرح ملی تلاوت آشنا شده است تصریح کرد : طرح ملی تلاوت یک برنامه منظم است که اجرای آن بسیاری از خلاهای تلاوت در استانها را بر طرف کرده است .

نفر برتر سومین دوره رقابت های شوق تلاوت گفت : رقابت های شوق تلاوت زمینه شکوفایی استعدادهای نهفته نوجوانان و جوانان را فراهم کرده است .

وی افزود : این رقابت ها درسطح بالایی برگزار شده وهمه کسانیکه که حضوریافته بودند، درجه ای از تلاوت برخوردار بودند .

باجلان حضوردر مرحله نهایی شوق تلاوت درکربلا را توفیقی دانست که نصیب نخبگان طرح ملی شده است.

وی افزود: توفیق تلاوت دراماکن مذهبی و مقدس کربلا در نخستین دوره شوق تلاوت نصیب بنده شده و در سومین دوره نیزافتخاری دیگری است که تجربه بیشتری حضور خواهم یافت.

این نخبه راه یافته به رقابت مرحله نهایی شوق تلاوت درکربلا تاکید کرد: شورو اشتیاقی دربین خانواده هایی که نخبگانی عازم کربلا دارند این روزها به اوج رسیده و ازبابت برگزاری رقابت های شوق تلاوت دعاگو و خرسند هستند.

وی توصیه کرد: که فراگیران طرح ملی تلاوت بیشتردر محافل قرآنی شرکت کنند تا مسلط بر تلاوت های اثرگذارومعناگرا باشند .