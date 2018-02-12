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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳

یک نخبه قرآنی:

طرح ملی تلاوت قرآن اثرگذاری تلاوت ها در استان ها را به دنبال داشت

طرح ملی تلاوت قرآن اثرگذاری تلاوت ها در استان ها را به دنبال داشت

یک نخبه قرآنی گفت: طرح ملی تلاوت قرآن کریم اثرگذاری تلاوت ها در استان های کشور را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین باجلان نوجوان شرکت کننده در مسابقات قرآنی شوق تلاوت و راه یافته به مرحله نهایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : طرح ملی تلاوت قرآن کریم برنامه های تلاوت را از حالت سنتی خارج نموده و ساماندهی کرده است.

وی اظهار داشت : استعدادیابی در طرح ملی به رشد قرائت های تاثیرگذار و اثرگذار دربین نوجوانان و جوانان کمک کرده است .

وی افزود : معتقدم اگر طرح ملی درکشوراجرا نمی شد قطعا نتیجه خوبی درجهت توسعه همگون قرائت ها حاصل نمی شد .

این نخبه قرآنی از موسسه مدینه الرسول (ص) قزوین گفت : طرح ملی تلاوت قرآن کریم سبب آشنایی نوجوانان و جوانان درفراگیری سبک های مختلف و رایج دنیا شده است .

وی که چهارسال با طرح ملی تلاوت آشنا شده است تصریح کرد : طرح ملی تلاوت یک برنامه منظم است که اجرای آن بسیاری از خلاهای تلاوت در استانها را بر طرف کرده است .

نفر برتر سومین دوره رقابت های شوق تلاوت گفت : رقابت های شوق تلاوت زمینه شکوفایی استعدادهای نهفته نوجوانان و جوانان را فراهم کرده است .

وی افزود : این رقابت ها درسطح بالایی برگزار شده وهمه کسانیکه که حضوریافته بودند، درجه ای از  تلاوت برخوردار بودند .

باجلان حضوردر مرحله نهایی شوق تلاوت درکربلا را توفیقی دانست که نصیب نخبگان طرح ملی شده است.

وی افزود: توفیق تلاوت دراماکن مذهبی و مقدس کربلا در نخستین دوره شوق تلاوت نصیب بنده شده و در سومین دوره نیزافتخاری دیگری است که تجربه بیشتری حضور خواهم یافت.

این نخبه راه یافته به رقابت مرحله نهایی شوق تلاوت درکربلا تاکید کرد: شورو اشتیاقی دربین خانواده هایی که نخبگانی عازم کربلا دارند این روزها به اوج رسیده و ازبابت برگزاری رقابت های شوق تلاوت دعاگو و خرسند هستند.

وی توصیه کرد: که فراگیران طرح ملی تلاوت بیشتردر محافل قرآنی شرکت کنند تا مسلط بر تلاوت های اثرگذارومعناگرا باشند .

کد مطلب 4225797

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