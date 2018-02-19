مقدمات اپرای «شیخ صنعان» آغاز شد/اولین اجرای عروسکی نخی «پینوکیو»

بهروز غریب پور کارگردان شناخته شده تئاتر و تئاتر عروسکی که این روزها مشغول اجرای اپرای عروسکی «مکبث» در قالب رپرتوار اپراهای عروسکی گروه تئاتر «آران» است، درباره جدیدترین تولید این گروه تئاتری به خبرنگار مهر گفت: مقدمات تولید اپرای عروسکی «شیخ صنعان» را آغاز کرده ایم و از فروردین سال ۹۷ نیز نوشتن و ضبط موسیقی و صدای خواننده ها و همچنین کار ساخت عروسک و صحنه این اپرای عروسکی را آغاز خواهیم کرد.

وی درباره زمان مدنظر برای اجرای اپرای عروسکی «شیخ صنعان» افزود: برنامه ریزی ها به گونه ای انجام شده که این اپرای عروسکی را مهر یا آبان سال ۹۷ روی صحنه ببریم.

کارگردان اپراهای عروسکی همچون «مولوی» و «حافظ» درباره قصد خود برای تولید و اجرای اپرای عروسکی «پینوکیو»، اظهار کرد: از زمانی که شروع به ترجمه کتاب «پینوکیو» کردم، اجرای اپرای عروسکی «پینوکیو» در ذهنم بود. ابتدا قصدم این بود که کتاب را ترجمه کنم و از این رو نیروی خود را روی منظوم کردن متن برای اپرا نگذاشتم. حالا که کتاب چاپ شده است، امیدوارم بعد از اپرای عروسکی «شیخ صنعان» بتوانم اپرای «پینوکیو» را تولید و اجرا کنم.

غریب پور در پایان یادآور شد: جای اجرای اپرای «پینوکیو» در اپراهای عروسکی دنیا خالی است. امیدوارم زمانی بتوانیم برای اولین بار اپرای عروسکی «پینوکیو» را به صورت عروسکی نخی روی صحنه ببریم.