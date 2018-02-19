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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۵۰

بهروز غریب پور در گفتگو با مهر:

مقدمات اپرای «شیخ صنعان» آغاز شد/اولین اجرای عروسکی نخی «پینوکیو»

مقدمات اپرای «شیخ صنعان» آغاز شد/اولین اجرای عروسکی نخی «پینوکیو»

سرپرست گروه تئاتر «آران» اعلام کرد که مقدمات تولید اپرای عروسکی «شیخ صنعان» آغاز شده و این اپرا در پاییز سال ۹۷ به صحنه خواهد رفت.

بهروز غریب پور کارگردان شناخته شده تئاتر و تئاتر عروسکی که این روزها مشغول اجرای اپرای عروسکی «مکبث» در قالب رپرتوار اپراهای عروسکی گروه تئاتر «آران» است، درباره جدیدترین تولید این گروه تئاتری به خبرنگار مهر گفت: مقدمات تولید اپرای عروسکی «شیخ صنعان» را آغاز کرده ایم و از فروردین سال ۹۷ نیز نوشتن و ضبط موسیقی و صدای خواننده ها و همچنین کار ساخت عروسک و صحنه این اپرای عروسکی را آغاز خواهیم کرد.

وی درباره زمان مدنظر برای اجرای اپرای عروسکی «شیخ صنعان» افزود: برنامه ریزی ها به گونه ای انجام شده که این اپرای عروسکی را مهر یا آبان سال ۹۷ روی صحنه ببریم.

کارگردان اپراهای عروسکی همچون «مولوی» و «حافظ» درباره قصد خود برای تولید و اجرای اپرای عروسکی «پینوکیو»، اظهار کرد: از زمانی که شروع به ترجمه کتاب «پینوکیو» کردم، اجرای اپرای عروسکی «پینوکیو» در ذهنم بود. ابتدا قصدم این بود که کتاب را ترجمه کنم و از این رو نیروی خود را روی منظوم کردن متن برای اپرا نگذاشتم. حالا که کتاب چاپ شده است، امیدوارم بعد از اپرای عروسکی «شیخ صنعان» بتوانم اپرای «پینوکیو» را تولید و اجرا کنم.

غریب پور در پایان یادآور شد: جای اجرای اپرای «پینوکیو» در اپراهای عروسکی دنیا خالی است. امیدوارم زمانی بتوانیم برای اولین بار اپرای عروسکی «پینوکیو» را به صورت عروسکی نخی روی صحنه ببریم.

کد مطلب 4226029
فریبرز دارایی

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