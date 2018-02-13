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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۱۱

داعش مصر را تهدید کرد/انتخابات «شرک» است

داعش مصر را تهدید کرد/انتخابات «شرک» است

گروه تروریستی داعش با انتشار یک فایل ویدئویی مصری ها را به هدف قرار دادن مراکز اخذ رأی در این کشور و ادامه یافتن عملیات تروریستی در صحرای سیناء تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، تشکیلات تروریستی داعش همزمان با عملیات نظامی ارتش مصر در صحرای سیناء با انتشار یک فایل ویدئویی مصر را تهدید کرد که عملیات مسلحانه خود را در این منطقه ادامه خواهد داد.

داعش در این نوار ویدئویی مصری ها را به هدف قرار دادن مراکز اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است ماه مارس برگزار شود تهدید کرد.

تروریستهای داعش مدعی شدند که انتخابات «شرک» است و مراکز تجمع و اخذ رأی در این کشور مورد هدف آنها قرار خواهد گرفت.

عملیات گسترده ارتش مصر روز جمعه علیه مواضع تروریستها در سیناء آغاز شد. وزارت کشور مصر نیز در مناطق مختلف این کشور حالت آماده باش اعلام کرد.

کد مطلب 4226392
فاطمه صالحی

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