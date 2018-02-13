داعش مصر را تهدید کرد/انتخابات «شرک» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، تشکیلات تروریستی داعش همزمان با عملیات نظامی ارتش مصر در صحرای سیناء با انتشار یک فایل ویدئویی مصر را تهدید کرد که عملیات مسلحانه خود را در این منطقه ادامه خواهد داد.

داعش در این نوار ویدئویی مصری ها را به هدف قرار دادن مراکز اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است ماه مارس برگزار شود تهدید کرد.

تروریستهای داعش مدعی شدند که انتخابات «شرک» است و مراکز تجمع و اخذ رأی در این کشور مورد هدف آنها قرار خواهد گرفت.

عملیات گسترده ارتش مصر روز جمعه علیه مواضع تروریستها در سیناء آغاز شد. وزارت کشور مصر نیز در مناطق مختلف این کشور حالت آماده باش اعلام کرد.