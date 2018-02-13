غلظت گرد و غبار اهواز به ۱۲ برابر حد مجاز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان، میزان غلظت غبار موجود در هوای اهواز تا ساعت ۱۰ صبح امروز به یک هزار و ۸۵۶ میکروگرم بر مترمکعب رسیده که این میزان غلظت، بیش از ۱۲ برابر حد مجاز است.

میزان عادی ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است.

توصیه می‌شود؛ بیماران قلبی و ریوی در این شرایط ضمن مصرف به موقع داروهای خود، به هیچ وجه در معرض هوای بیرون قرار نگیرند و از منزل تا برطرف شدن کامل آلودگی هوا بیرون نیایند. همچنین افرداد عادی در صورت کار ضروری داشتن و نیاز به خروج از منزل، حتماً از ماسک استاندارد (ماسکهای مخصوص گرد و غبار) استفاده کنند.

امروز مدارس اغلب شهرهای استان خوزستان تعطیل اعلام شده است و ادارات در شهرهای استان تا ساعت ۱۲ فعال خواهند بود.