جلسه تعیین ضوابط جدید برای مدارس غیر دولتی امروز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری نشست خبری رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی، با موضوع «تکالیف نوروزی» که صبح امروز برگزار شد، وی در سخنانی کوتاه به برخی پرسش ها درباره مصوبه حذف آزمون در مدارس ابتدایی و حذف مدارس سمپاد و نمونه دولتی در متوسطه اول نیز پاسخ داد. اگر چه این فرصت به دلیل جلسه کاری حکیم زاده بسیار کوتاه بود و بسیاری از پرسش ها امکان مطرح شدن پیدا نکرد، اما همان پاسخ های معاون آموزش ابتدایی نیز حاوی نکات جدیدی نبود.

وی در این نشست با اشاره به اینکه مدرسه تیزهوشان حذف نشده است بلکه از پایه هفتم دیگر این ورودی صورت نمی گیرد و در متوسطه دوم به کار خود ادامه می دهد، بیان کرد: مطمئنا برگزاری آزمون تست از دروس علوم و ریاضی برای سنجش استعداد کار غلطی است و برخی از کسانی که وارد مدارس تیزهوشان می شدند دانش آموزان سخت کوش بودند و تیزهوشی تعریف مشخصی دارد. اما این افراد با شرکت در کلاس های شبه کنکوری توان حل تست ها را پیدا کرده بودند. ما در این مسر برگزاری تستی آزمون با آسیب رو به رو بودیم و استرس فراوانی را به دانش آموزان وارد می کرد.

معاون اموزش ابتدایی ادامه داد: این نگرانی که عده ای مطرح می کنند این مصوبه به نفع مدارس غیر دولتی است کاملا مردود است چرا که این مدارس صندلی خالی وجود نداشت که با این مصوبه این جایگاه تقویت شود و مدارس برند و خاص همیشه متقاضیان خود را داشته اند. علاوه بر است امروز جلسه ای خواهیم داشت تا دستورالعمل و ضوابطی را برای مدارس غیر دولتی مشخص کنیم تا جلوی هرگونه سودجویی آنها با توجه به این مصوبه گرفته شود. ضمن اینکه در مصوبه شورای آموزش عالی برگزاری آزمون برای همه مدارس ممنوع شده است.

حکیم زاده در این نشست با تاکید بر اهمیت طرح شهاب و تقویت این طرح برای جایگزینی استعداد یابی دانش آموزان اظهار کرد: از طریق طرح شهاب دانش آموزان سرآمد به عنوان سرمایه های کشور شناسایی می شوند و اینگونه نیست که ما نسبت به استعدادهای درخشان بی تفاوت باشیم. اما استعداد در علم و ریاضی خلاصه نمی شود و در طرح شهاب همه استعدادها شناسایی می شود.

وی ادامه داد: در دنیا ۱۸ روش برای توجه به استعدادهای برتر وجود دارد که فقط یکی از راه ها جداسازی آنهاست. ما تصمیمی مخالف امر تعلیم و تربیت روز دنیا نگرفته ایم. ضمن اینکه این را هم این روزها می شنویم که می گویند طرح شهاب مشخص نیست موفق باشد. در حالیکه هیچ پژوهشی مبنی بر غیر موفق بودن این طرح وجود ندارد. این طرح به صورت پلکانی پیش آمده و پس از این مصوبه در صدد تقویت آن هستیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصوریح کرد: باز سود چند میلیاردی موسسات از رهگذر تشویق خانواده ها برای ثبت نام در کلاس ها و آزمون ها آگاه هستید و حتی برخی موسسات به خود می بالیدند که برای پیش دبستانی هم تست تالیف کرده اند. در این بین همه این دانش آموزان با همدیگر درس می‌خواندند ولی برخی از آنها در آزمون قبول نمی شدند. این آزمون، آزمون مناسب تست هوش نبود و تیزهوشی تعریف علمی خاص خودش را دارد.

وی درباره علت عجله در اعلام این مصوبه گفت: سودجویی این موسسات را نمی‌توان نادیده گرفت برخی از آنها تبلیغ می‌کردند که برای دوره پیش دبستانی هم تست طراحی کرده‌اند. اگر ما این مصوبه را برای سال تحصیلی بعد که ۸ ماه زمان دارد اجرایی نمی کردیم عده ای می گفتند بگذارید شش سال ابتدایی این دوره بگذرد چون برخی خانواده ها از کلاس اول روی بچه هایشان سرمایه گذاری کرده اند. آموزش و پرورش به صورت خاص برای مدارس سمپاد دوره دوم برنامه دارد و نخبگان را سرمایه کشور می‌داند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به انتخاب دانش‌آموزان نخبه در دوره دوم متوسطه گفت: اگر افراد نخبه را در دور دوم شناسایی کنیم، کار عجیبی است؟ چه کسی گفته در فلان سن باید این افراد شناسایی شوند؟