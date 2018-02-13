نزاع باجناق ها رنگ خون گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز اهالی کوهسار حکیمیه در تماس با پلیس از نزاع دسته جمعی در ساختمان نیمه ساز این محله خبر دادند. بلافاصله ماموران کلانتری ۱۴۶ حکیمیه برای بررسی موضوع به محل اعلام شده رفته و در ورودی ساختمان نیمه کار با جسد غرق خون مرد ۱۸ ساله روبرو شدند. ماموران در اولین گام اقدام به بازداشت تمامی افراد حاضر در نزاع کردند.

با توجه به اینکه سه نفر از افراد بازداشت شده مجروح شده بودند، با دستور قضایی برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

در ادامه ماموران با شناسایی عامل اصلی نزاع و جنایت به نام رحیم ۲۲ ساله، تحقیقات از او را آغاز کردند. متهم با اعتراف به قتل مرد جوان گفت: مقتول باجناق من بود و در این ساختمان نیمه کاره سرایدار بود. چند وقتی بود که همسران ما با یکدیگر دچار اختلاف شده بودند. هرکدام از آنها مدعی بودند خواهر دیگر در زندگی دخالت می کند. چند باری با "لطیف" برای رفع این دلخوری ها گفت و گو کردم اما او هر بار تقصیر را گردن همسر من می انداخت.

چند روز قبل بار دیگر از مقتول خواستم تا به این صحبت ها پایان دهد اما بین ما نزاع جزئی پیش آمد و او به من توهین کرد. برای انتقام تصمیم گرفتم او را گوشمالی بدهم. نیمه شب به همراه چهار نفر از دوستانم از بالای در وارد ساختمان شدیم اما بین ما درگیری پیش آمد. باجناقم و همکارش به سمت ما حمله کردند، ما هم به دفاع پرداختیم. در این بین من با چاقو ضربه ای به مقتول زدم که او روی زمین افتاد و جانش را از دست داد. دو نفر از دوستان من و کارگر ساختمان هم مجروح شدند.

سرگرد علی یعقوبی رئیس کلانتری حکیمیه با اعلام این خبر گفت: با اعترافات مرد افغان به باجناق کشی، او با دستور بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای امور جنایی بازداشت و در اختیار کاراگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.