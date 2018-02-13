برگزاری هر نوع آزمون و شبه آزمون در مدارس غیر دولتی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سیدمحمد بطحایی در بیست و دومین جلسه شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز غیردولتی در ساختمان شهید رجایی، همکاری و همراهی شورای سیاست گذاری مدارس غیردولتی با مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش را مطلوب دانست وئاظهار کرد: اجرایی کردن مصوبه شورای عالی آموزش وپرورش درخصوص حذف آزمون از دوره ابتدایی با مخالفت برخی افراد مواجه شد که این امر طبیعی و قابل پیش بینی بود، زیرا همواره هرگونه تغییر و تحول با مقاومت بخش هایی از بدنه یک مجموعه مواجه خواهد شد.

وی افزود: یک میلیون دانش آموز پایه ششم ابتدایی داریم که قریب ۳۵۰ هزار نفر از آنان درگیر برگزاری آزمون ها جهت آمادگی شرکت در آزمون ورودی تیزهوشان و دانش آموزان از پایه دوم و سوم ابتدایی آماده آزمون می شوند، هستند به طوری که یک دانش آموز ۸ یا ۹ ساله در یک سال ۱۶ بار در آزمون های آمادگی که توسط مؤسسات خارج از آموزش وپرورش برگزار می شود شرکت می کند، ۲۵۰ هزار نفر از آنان در آزمون شرکت می کنند و تنها ۱۵ هزار نفر پذیرفته می شوند واین تبعات سنگینی را در برخواهد داشت.

بطحایی ادامه داد: در پژوهشی که درخصوص کوله پشتی دانش آموزان ابتدایی صورت گرفته، وزن کیف یک دانش آموز پایه چهارم حدود ۸ کیلو و ۸۰۰ گرم است که از این مقدار ۵ کیلو و ۲۰۰ گرم آن را وزن کتاب های کمک درسی تشکیل می دهد و این امر ناشی از برگزاری آزمون هاست.

وی تصریح کرد: حذف آزمون از ورودی پایه هفتم به معنی حذف مدارس تیزهوشان نیست، بلکه آزمون مدارس تیزهوشان نیز شامل مصوبه اخیر حذف آزمون می شود؛ بنابراین مدارس تیزهوشان را داریم، اما آزمون نداریم و دانش آموزان با استعدادهای متنوع از طریق اجرای طرح هایی مانند طرح شهاب، شناسایی و تقویت می شوند.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: برگزاری هرگونه آزمون و شبه آزمون در مدارس غیردولتی ممنوع است و پذیرش دانش آموز در این نوع مدارس در صورتی که متقاضی بیش از ظرفیت برخی مدارس باشد باید با توجه به اولویت هایی مانند: ۱-تحصیل دانش آموز درپایه پایه ششم در همان نوع مدرسه ۲- سکونت در محدوده مدرسه ۳- ثبت نام در موعد مقرر ۴- گفتگو با والدین و بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموز در پایه های ۵،۴ و ۶ صورت گیرد.