به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی کلانتری در دهمین همایش بین‌المللی موتورهای درون‌سوز و نفت و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی موتور تهران، با بیان این‌که حال محیط زیست کشور مناسب نیست، گفت: هم اکنون تغییرات اقلیمی، خشکسالی و تبعات آن گریبانگیر محیط زیست کشور شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این‌که امسال حدود ۱۳ روز دانش‌آموزان از رفتن به مدرسه به دلیل آلودگی بازماندند، افزود: این در حالی است که بیشتر این آلودگی از خودروهای آلاینده غیراستاندارد بوده است.

وی با اشاره به این‌که در زمستان سهم عمده‌ای از آلودگی هوای کلانشهرها ناشی از خودروهای فرسوده و گازوئیلی است، تصریح کرد: یکی از سیاست‌های کنونی رئیس جمهوری، تلاش برای کاهش آلودگی هواست، این معضل به طور حتم با تعارف درست شدنی نیست.

کلانتری با بیان این‌که در برابر خودروسازان و برای دفاع از مردم همواره عقب‌نشینی کرده‌ایم، عنوان کرد: محیط زیست بسیار شکننده شده و با چنین راهبردی، توان ایستادن در برابر فشارهای مخرب زیستی را ندارد. وقتی در صنعت‌ خودروسازی‌ پول حرف اول و آخر را می‌زند، حفظ محیط زیست‌ و حقوق نسل‌های بعدی امکان‌پذیر نخواهد بود.