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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۱۵

آمادگی مترو برای خدمات‌رسانی به شهروندان در صورت بارش‌ مجدد

آمادگی مترو برای خدمات‌رسانی به شهروندان در صورت بارش‌ مجدد

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از آمادگی کامل متروی تهران برای خدمات رسانی هرچه بهتر به شهروندان در صورت بارش‌ مجدد برف و باران در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس نوبخت با اشاره به اعلام هواشناسی برای بارش‌های مجدد در تهران، گفت: متروی تهران در صورت بارش‌های مجدد در پایتخت، به طور کامل آماده سرویس دهی به مسافران است.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی انجام شده از امروز آماده بودیم تا اگر شاهد بارش باران و برف باشیم، با انجام اقدامات مناسب در جهت انتقال و جابجایی شهروندان و مسافران محترم اقدام کنیم.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با اشاره به افزایش ساعت حرکت قطارها در روزهای بارانی و برفی، افزود: برای افزایش ساعت حرکت قطارها براساس شرایط جوی تصمیم گیری خواهد شد. اگر بر اثر بارندگی مسیرها به سمت کرج، داخل شهر و یا فرودگاه امام خمینی (ره) لغزنده و مسدود شود، برای تسهیل تردد و جابه‌جایی شهروندان، بهره‌برداری و ساعت حرکت قطارها را افزایش‌خواهیم داد.

کد مطلب 4227140

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