به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس نوبخت با اشاره به اعلام هواشناسی برای بارشهای مجدد در تهران، گفت: متروی تهران در صورت بارشهای مجدد در پایتخت، به طور کامل آماده سرویس دهی به مسافران است.
وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی انجام شده از امروز آماده بودیم تا اگر شاهد بارش باران و برف باشیم، با انجام اقدامات مناسب در جهت انتقال و جابجایی شهروندان و مسافران محترم اقدام کنیم.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه با اشاره به افزایش ساعت حرکت قطارها در روزهای بارانی و برفی، افزود: برای افزایش ساعت حرکت قطارها براساس شرایط جوی تصمیم گیری خواهد شد. اگر بر اثر بارندگی مسیرها به سمت کرج، داخل شهر و یا فرودگاه امام خمینی (ره) لغزنده و مسدود شود، برای تسهیل تردد و جابهجایی شهروندان، بهرهبرداری و ساعت حرکت قطارها را افزایشخواهیم داد.
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