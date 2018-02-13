برف و کولاک در هراز/گره ترافیکی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش محبی شامگاه سه شنبه در خصوص وضعیت جاده ها در جمع خبرنگاران گفت: ترافیک در محور هراز روان و در برخی مقاطع نیمه سنگین است.

وی افزود: در حال حاضر گره ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان تهران نداریم.

رییس پلیس راه شرق استان تهران از لغزندگی محورهای مواصلاتی این استان به دلیل بارش باران از شب گذشته خبر داد و گفت: این بارش ها در ارتفاعات به صورت برف است.

وی از رانندگان خواست از سفرهای غیرضرور در محورهای مواصلاتی استان تهران پرهیز کنند و گفت: فردا شاهد بارش برف، مه شدید و کولاک خواهیم بود و رانندگان عزیز با استفاده از تجهیزات رانندگی و زنجیرچرخ وارد محورهای کوهستانی شوند.