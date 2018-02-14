به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پی شکایت از دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری، ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که بر خلاف قانون منجر به حذف پزشکان از قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۸/۲/۹ ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این دستورالعمل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانست و آن را باطل کرد.



گفتنی است "قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینیِ نظام سلامت مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۸/۲/۹ به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه‌های انسانی نظام سلامت مزایایی را برای شاغلین بالینی تعیین و تعریف نموده است که در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب هیأت‌ وزیران، شاغلین بالینی به این شرح مشخص و تعیین گردیده است: شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می‌شود که در بیمارسـتان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی ـ کشوری و لشکری ـ و غیردولتی به بیماران بستری بصورت مستقیم ارائه خدمت می‌دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان‌ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان‌ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشکی می‌باشند.