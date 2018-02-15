شنیدن صدا و حل مشکلات مردم بسیار مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی شامگاه پنج شنبه در یادواره شهدای صفادشت با بیان این که شهیدان دفاع مقدس ولایتی بودند، گفت: مجلس بزرگداشت شهدا برای امروز است، کم تر شهیدی در وصیت نامه خود ننوشته که امام را تنها نگذارید.

امام جمعه موقت تهران افزود: همه شهدا در مسیر ولایت بودند، مجلس بزرگداشت شهدا، مجلس بیعت با آرمان های شهدا است، این مجالس برای بیعت با شهدا است. از برکات این منطقه علاقه مندی و وحدت امامان جمعه است که پدیده مبارکی است که امام جمعه های ولایی در این منطقه حضور دارند.

خاتمی افزود: مجالس شهدا مجالس وحدت است و همه سلیقه ها در این مجلس حضور پیدا می کنند چرا که شهدا به همه اقشار تعلق دارند.

وی در ادامه با بیان این که شهدا در عرصه شهادت دارای آموزگار هستند گفت: اینها از یک مرکز الگو برداشته اند و آن مرکز فاطمه(س) است.

خاتمی گفت: حضرت زهرا(س) با این که ۱۸ بهار بیشتر زندگی نکرد اما این ۱۸ بهار قسمتی متعلق به دوران کودکی ایشان و ۹ سال زندگی خانوادگی که دوره دوم است و دوره سوم نیز شامل ۷۵ روز یا ۹۵ روز پس از پیامبر(ص) بوده است که این ۹۵ روز ایشان مصیبت های زیادی را تحمل کردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه اظهار داشت: شهدا دست آموز مکتب حضرت فاطمه هستند او که هم خود شهیده شد و هم مادر شهید شد.

خاتمی با اشاره به این که شهادت حضرت فاطمه دارای یک محور است و آن محور ولایت می باشد، افزود: شهادت قیمتی است، قبل از سیدالشهدا و بعد از ایشان شهیدانی داشتیم اما شهیدان کربلا همچون خورشید می درخشند و دلیل آن ولایتی بودن آنها است، آن کودک و پیرمرد کربلایی که الگوی شهدا هستند.

وی گفت: امروز باید ببینیم که خط ولایت کدام است و اگر بخواهیم بدانیم که چگونه باید در خط ولایت قرار بگیریم باید ۴ نکته را بدانیم.

امام جمعه موقت تهران بیان داشت: نکته اول که از مسائل روز است حفظ نظام اسلامی است که خط ولایت و امام است و تمام تلاش امام و مقام معظم رهبری این بوده است که نظام اسلامی آسیب نبیند، تردید نکنید که دشمنان شما و در راس آنها آمریکا به دنبال براندازی نظام هستند و به صراحت نیز اعلام کرده اند. این بازی های بچه گانه نمی‌تواند استحکام این نظام همچون کوه را بر هم بزند.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این که نظام اسلامی نگذاشت عراق سقوط کند، گفت: بیش از ۵۰ در صد سوریه دست تکفیری ها بود ولی امروز کمتر از ۱۰ درصد سوریه در دست آن ها است، این نظام اسلامی ما بود که کمک کرد، حال دشمنان فکر می کنند با کارهای ابلهانه می توانند به این نظام آسیب برسانند که قطعا نمی توانند.

وی اظهار داشت: مسئولان نظام باید در جهت رضایت مردم در تلاش باشند و برای تکریم مردم در جهت عمل به قانون تلاش کنند و مردم هم باید به مسئولان برای سازندگی کشور کمک کنند.



خاتمی با اشاره به این که خط ولایت انقلابی بودن و انقلابی ماندن است گفت: حوزه علمیه باید انقلابی بماند و قوه قضاییه انقلابی عمل کند و وزارت اطلاعات انقلابی عمل کند، انقلابی یعنی کسی که پای ارزش های انقلاب ایستاده است، پای ارزش های اصیلی که با آن شکل گرفته و آن ولایت بوده است و پای استکبار ستیزی ایستاده است.

امام جمعه موقت تهران گفت: طی یک ماه اخیر مُد شده است، که اگر کسی انقلابی بود به آن جناحی و افراطی بگویند، تا دم از سازش ناپذیری با آمریکا بزنی، تا بگویی این نامردها عهد شکنی کرده اند، می گویند این افراد تند و افراطی هستند و جناحی حرف می زنند که مرگ بر امریکا می گویند.

وی اضافه کرد: اگر علیه اغتشاشگران حرف بزنیم می گویند این دسته جناحی هستند و تا درباره ولایت سخن بگوییم از آرمان‌های ولایت صحبت کنیم می گویند، جناحی، افراطی و تند هستید و حزب الهی ها و ارزشی ها و کسانی که حاضرند برای انقلاب خون بدهند این دسته انقلابی هستند و به این ها انگ جناحی و افراطی و تند می زنند تا آن ها را از صحنه بیرون کنند.

خاتمی گفت: ولایت، فتنه را بیش از ۳۰۰ بار اعلام کرده است، حتی اخیرا هم می گوید که فتنه خط قرمز ما است، اما تا علیه فتنه گران موضع بگیرید، می‌گویند این ها جناحی هستند، اما بدانند، خط ولایت، انقلابی بودن و انقلابی ماندن، ضد آمریکا و ضد فتنه و اغتشاش بودن است.

وی حمایت مردم را از نقاط قوت نظام دانست و بیان داشت: شنیدن صدا و درد و مشکلات مردم بسیار مهم است، مردم کسانی نیستند که شعار دادند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، چرا که آنان دروغ می گفتند و وقت حادثه فرار می کردند و جان فدای ایران نمی کردند این ها مردم نیستند، باید حرف این دروغ گوها را شنید یا حرف جمعیت ده ها میلیون نفری در راهپیمایی ۲۲ بهمن را شنید و مشکلات آنان را حل کرد.

خاتمی گفت: به ما می گویند که سردسته اغتشاش گران را دستگیر کرده اند، ۱۰ نفر به منافقین و ۵ نفر به سلطنت طلبان وصل هستند، باید صدای ده ها میلیون نفر از افرادی که حمایت از انقلاب می کنند، را شنید.



وی افزود: حرف این است که مسئولین تا آن جا که می توانند مسئولیت پذیر باشند و بپذیرند که تحریم هستیم و این دولت باشد یا دولت دیگر، امریکا هیچ کدام از جناح های اصولگرا و اصلاح طلب را قبول ندارد.



امام جمعه موقت تهران گفت: حرف این است که هر دولتی که باشد ما مشکلات بیرونی و درونی داریم و سوء تدبیر نیز داریم که اگر حل شود و مردم هم صبوری کنند و به مسئولین مهلت دهند، مشکلات حل می شود و در مجموع خط حمایت از مردم خط ولایت است که واقعیتی است که همه بدانند ما مدیون مردم هستیم و مردم به معنای دقیق کلمه ولی نعمت هستند.

وی اظهار داشت: مردم به معنای واقعی کلمه ولی نعمتند، مردم هستند که مسئولین را به مناصبشان می رسانند، انتقاد حق مردم است، باید حرف مردم را شنید و مشکلات آن ها را حل کرد.



خاتمی افزود: در کمتر سخنانی است که مقام معظم رهبری حرف از بصیرت نزند، بصیرت مورد تاکید امیرالمومنین علی(ع) نیز هست، بصیر افرادی هستند که مواضع حق را بشناسند، بصیرت دشمن شناسی و رفتار به موقع در جهت خنثی سازی توطئه های دشمن است.



وی افزود: متاسفانه اخیرا در فضای مجازی در صدد تخریب قوه قضاییه به عنوان تیغ نظام است، اگر این تیغ کند شود، مجرمان رشد می کنند، باید تیزی قوه قضاییه علیه مجرمان باقی بماند، اما در فضای مجازی به تخریب علیه این قوه می پردازند.



خاتمی با بیان این که شورای نگهبان و نظارت استصوابی این شورا را هدف قرار می دهند تا این سد پولادین در برابر نفوذی ها را تخریب کنند، افزود: روحانیت را به عنوان عَلَم داران دین هدف قرار دادند، امام خمینی بزرگ روحانیت بودند.

خاتمی با بیان این که شایعه کردند، به دلیل این که ائمه جمعه جناحی صحبت می کنند، نمازهای جمعه خلوت شده است، گفت: مصلی تهران پر از جمعیت شده، این تهمت است، ائمه جمعه ولایی صحبت می کنند نه جناحی.

وی با نصیحت افرادی که نهاد نماز جمعه را مورد هجمه قرار می‌دهند، افزود: سرمایه سوزی نکنید، ائمه جمعه آن چه از رهنمودهای ولایت می فهمند، بیان می کنند، همین نماز جمعه ای ها کمربند ایمنی شهرهای کشور هستند، افرادی که در راهپیمایی های ۱۳ و ۱۴ دی آمده و مقابل فتنه ایستادند و اغتشاشات را خاموش کردند همین نماز جمعه ای ها بودند، این قدر نماز جمعه را نکوبید.

خاتمی گفت: والله زیر سوال بردن نهاد نماز جمعه سرمایه‌سوزی است، بله، ممکن است، برخی از نمازهای جمعه خلوت‌تر هم شده باشد، اما این که بگوییم نماز جمعه خلوت شده باشد، چنین نیست، حداقل نماز جمعه تهران که بنده خطیب آن هستم می بینم جمعیت عظیم حاضر می شوند، نمازهای جمعه دیگر هم همین طور است.

امام جمعه موقت تهران با بیان این که نمی‌توان گفت، نقدی بر نهادهای قوه قضائیه، شورای نگهبان، روحانیت و نماز جمعه وارد نیست، اظهار داشت: نقد با هتک متفاوت است، برخی نماز جمعه را هتک می کنند، نقد وارد است، اگر امام جمعه کم محتوا خطبه خواند و یا ادبیات درست نبود، تذکر دهید، ما سپاسگزار مردمیم که ما را نقد کنند.

خاتمی با بیان این که برخی در اغتشاشات اخیر بازی خورده و تحت تاثیر احساسات قرار گرفتند، تاکید کرد: گفتند با رافت با اغتشاش گران رفتار شود، اما آن ها را متنبه کنید، طوری نباشد که نازشان کنید، به آن ها بفهمانید که سیاهی لشکر اغتشاش‌گران شدن گناه دارد و معصیت است، بیدارشان کنید، تعهد بگیرید و آزادشان کنید.

وی افزود: اما با سران اغتشاش که آدم کشتند، غارت‌گری کردند یاغی هستند و حکم یاغی در فقه شیعه و اهل سنت اعدام است، این عین فقه است و بنده از گفتن آن باکی نداریم، اما روزنامه ای که سابقه اهانت به پیامبران و اهل بیت را دارد، تیتر زد خاتمی گفته اغتشاش‌گران را بکشید، من کِی گفتم اغتشاش گران را بکشید.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: من بیش از ۲۰ سال است، خارج فقه می‌گویم و می دانم چطور حرف بزنم، گفتم آن افرادی که غارت کردند و لیدرها که آدم کشتند را بکشید، چرا تحریف می کنید، مرد باشید و عین حرف را بزنید.

وی افزود: من گفتم در رژیم طاغوت اصل بر غارتگری است، اما در نظام جمهوری اسلامی غارتگری قاچاق است، قوه قضاییه باید با قاچاق مقابله کند و تعبیر هم کردم که دزدان دله و دزدان غیر دله داریم، که دزدان غیر دله کلان هستند و دزدان دله جزیی است، اما یک خبرگزاری حرف های من را این چنین گفته که در نظام اسلامی فقط دزدان دله داریم، چرا تحریف می‌کنید.

خاتمی اضافه کرد: نقد کنید، اما تحریف نکرده و دروغ نگویید، آقای ابوترابی همکار جدید ما شده است، میدان باز است، هیچ کدام از ائمه جمعه موقت تهران عزل نشدند، آیت الله مهدوی کنی چند خطبه خواند، اما همواره به ایشان امام جمعه موقت تهران می‌گفتند، آیت الله جنتی دیگر خطبه نمی‌خواند، اما هنوز به ایشان امام جمعه موقت تهران می‌گویند، هیچ امام جمعه ای در تاریخ انقلاب در تهران برکنار نشده است.

وی گفت: اما بدخواهانی که خدا هدایتشان کند، در فضای مجازی نوشتند خاتمی چون تندروی کرد، برکنار شده است، بی‌معرفت‌ها لااقل به فکر آبروی خود باشید، من ۲ هفته دیگر خطبه می‌خوانم.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه برخی با دروغ گویی می خواهند نان بخورند، افزود: خاتمی هیچ جرمی حز حرکت در خط مردم و ولایت ندارد.