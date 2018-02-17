به گزارش خبرگزاری مهر، پیام آیت الله العظمی جعفر سبحانی به مسابقات قرآن دارالقرآن علامه طباطبایی که در قم در حال برگزاری است به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ؛ در خانه‌هایی خدای متعال اذن داده است که رفعت یابد و نام و یاد خدا از آنها بالا رود و صبح و شام تسبیح و تنزیه ذات پاک او را کنند».(نور/ ۳۶)

در قرآن کریم آیات متعددی در شأن اهل‌ بیت عصمت و طهارت(ع) نازل شده است که ازجمله آنها آیه تطهیر، آیه مباهله، آیه مودت و همین آیه شریفه سوره نور است.

در خانه‌هایی که ترفیع آن مورد اذن و خواست خداست، در آن خانه‌ها، صبح و شام مردانی خدا را تسبیح می‌گویند که بازرگانی و داد و ستد، آنها را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات باز نمی‌دارد و از روزی که در آن دل‌ها و چشمها دگرگون می‌گردد، می‌ترسند. مسلماً مراد از «بیوت» وارد در این آیه، مساجد نیست، زیرا در قرآن بیوت در مقابل مسجد قرار گرفته است به گواه آنکه مسجد الحرام، غیر از بیت الله الحرام است.

طبق روایات، مقصود از بیوت، خانه‌های پیامبران و خصوصاً بیت پیامبر اکرم(ص) و ذریه پاک اوست. سیوطی از عالمان اهل سنت در تفسیر الدرالمنثور از ابوبکر نقل می‌کند که وقتی این آیه بر پیامبر اکرم(ص) نازل شد، ما همگی در مسجد بودیم، مردی برخاست و از پیامبر(ص) پرسید که مراد از این بیوت، خانه‌های چه کسانی است؟ پیامبر(ع) فرمود: خانه‌های پیامبران، من برخاستم و اشاره به خانه علی و زهرا کردم و پرسیدم آیا این خانه هم جزء بیوت است؟ که آن حضرت در پاسخ فرمود: «نعم و من افاضلها» یعنی آری و از بهترین آنهاست.

یکی از دلایلی که شیعیان به حرم‌های اهل‌بیت(ع)حرمت قائلند، همین آیه شریفه است که صراحتاً رفعت مکانی خانه‌های پیامبران و ذریه پیغمبر اکرم(ص) مورد تأکید قرار داده است و مصداق بارز آن خانه حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) است که حرمتش متأسفانه پاس داشته نشد و حتی مورد هجوم قرار گرفت!

برگزاری مسابقات قرآنی در ایام شهادت بانوی نمونه اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س) فرصتی است تا پیوند قرآن و عترت را شاهد باشیم.

این جانب از اینکه به برکت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی فعالیت‌های قرآنی در اشکال گوناگون آن اعم از حفظ و قرائت و تلاوت و تفسیر و تحقیق و پژوهش، بسیار گسترده شده و هم اکنون در کشور ما هزاران حافظ قرآن و قاریان و تالیانی شایسته و افتخارآفرین در سطح بین‌المللی وجود دارند، خدای متعال را شکرگزارم و امید آن دارم که نسل جوان با تمسک به قرآن و عترت، بتوانند در این دوران که هجمه دشمنان، بخصوص در فضای مجازی گسترش یافته، ایمان و تقوای خود را حفظ نمایند.

عزیزان من، شما قاریان و حافظان قرآن، دوران جوانی بهترین دوران برای انس با قرآن و کسب معارف آن است، این فرصت‌ها را غنیمت دانسته و علاوه بر تلاوت و قرائت قرآن که موجب پاکی و طهارت و صفای روح و روان انسان است، سعی کنید با مطالعه تفاسیر نسبت به تدبر و فهم عبارات، لطایف و حقائق قرآن هم اهتمام داشته باشید.

قرآن کریم بحر بیکران معارف الهی است که هر قدر در آن غوطه‌ور شویم انتها ندارد و البته لازمه غواصی در این بحر، تعلیم و تعلم در نزد اساتید اهل فن است تا قدرت لازم برای درک محتوا و حقایق آن پیدا شود، لذا آموزش‌های قرآنی هیچ گاه پایان نمی‌یابد و منحصر به حفظ و قرائت نیست و مرحله بعد، مطالعه تفسیر قرآن و دریافت پیام‌ها و معانی نهفته در آیات آن است و البته از همه اینها مهمتر عمل به دستورات قرآنی است که امیدواریم خداوند ما را از عاملان به قرآن محسوب فرموده و به اخلاق قرآنی مزین بفرماید.

دارالقرآن امام علی(ع) تاکنون در عرصه فعالیت‌های قرآنی توفیقات خوبی داشته است و برگزاری یازده دوره مسابقات سراسری قرآن با حضور هزاران نفر از خواهران و برادران و اقبال جامعه قرآنی نسبت به این مسابقات، بیانگر همین معناست، گرچه این دارالقرآن توفیق مهم دیگری هم داشته است و آن احیاء بیت عالم ربانی و مفسر بزرگ قرآن، صاحب تفسیر المیزان حضرت علامه طباطبایی(قدس سره) است و بحمدالله این بیت نیز هم اکنون یکی از مراکز تفسیری در حوزه علمیه قم شده است.

دوام توفیقات همه دست اندرکاران و خادمان قرآن و همچنین همه شرکت‌کنندگان در این مسابقات قرآنی را از درگاه الهی مسئلت می‌نمایم.