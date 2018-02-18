مصرف غذاهای فرآوری شده ریسک سرطان را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان هشدار می دهند افزایش پرسرعت مصرف غذاهای فوق فرآوری شده آغازگر افزایش موج سرطان در دهه های آتی خواهد بود.

مواد خوراکی فوق فرآوری شده شامل کالاها و اسنک های بسته بندی شده، نوشابه های گازدار، غلات شیرین، غذاهای آماده و محصولات گوشتی فرآوری شده هستند که عمدتاً حاوی مقادیر بالا قند، چربی و نمک و فاقد ویتامین و فیبر هستند.

برآوردها نشان می دهد این موع مواد خوراکی بالغ بر ۵۰ درصد کل مصرف انرژی روزانه را در چندین کشور پیشرفته شامل می شوند.

تیمی از محققان برزیلی و فرانسوی رابطه احتمالی بین مصرف غذاهای فوق فرآوری شده و ریسک کلی سرطان و همچنین سرطان های سینه، پروستات و روده (کلورکتال) را بررسی کردند.

این داده ها مبتنی بر ۱۰۴,۹۸۰ فرد بزرگسال سالم فرانسوی (۲۲ درصد مرد و ۷۸ درصد زن) با میانگین سنی ۴۳ سال بودند. این شرکت کنندگان به پرسشنامه های آنلاین که برای برآورد مصرف ۳۳۰۰ نوع غذای متفاوت طراحی شده بود پاسخ دادند.

بررسی این پاسخ ها و گزارشات پزشکی این افراد در طول مدت ۵ سال نشان داد ۱۰ درصد افزایش در نسبت وجود مواد خوراکی فرآوری شده در رژیم غذایی با افزایش ۱۲ درصدی ریسک کلی سرطان و ۱۱ درصد افزایش ابتلا به سرطان سینه مرتبط است. در این مورد هیچ رابطه قابل توجهی در مورد سرطان های پروستات و کلورکتال یافت نشد.