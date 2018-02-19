  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۳

رئیس دانشگاه آزاد :

اعضای هیأت علمی جدید در دانشگاه آزاد جذب می شوند

اعضای هیأت علمی جدید در دانشگاه آزاد جذب می شوند

رئیس دانشگاه آزاد گفت: خوشبختانه از شورای اسلامی شدن دانشگاه ها مجوز ایجاد هیات جذب مستقل اخذ شده تا اعضای هیات علمی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی جذب شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد رهبر در سیزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان گفت: در این دانشگاه هدف تنها درآمدزایی نیست بلکه هدف حل مشکل مردم است.

وی افزود: باید به سمت درآمدهای دانش بنیان حرکت کرد و در این راستا نباید از خدمت رسانی به مدارس سما با در اختیار قرار دادن امکانات آزمایشگاهی غافل شد.

رئیس دانشگاه آزاد عنوان کرد: این دانشگاه باید با آموزش ضمن خدمت به ایجاد شغل و کسب و کارهای جدید اقدام کند.

رهبر ادامه داد: مدیریت هزینه یکی از راهکارهای جدی دانشگاه آزاد اسلامی است و مسائل اصلی دانشگاه مسائل فرهنگی است، در همین راستا وظایف هیات امنا تبیین سیاست های راهبردی در این دانشگاه است.

وی گفت: یکی از مشکلات جدی کشور، جزیره ای فکر کردن است و یکی از راه حل های جزیره ای فکر نکردن، برگزاری جلسه های هیات امنا است.

رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: خوشبختانه از شورای اسلامی شدن دانشگاه ها مجوز ایجاد هیات جذب مستقل اخذ شده تا اعضای هیات علمی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی جذب شوند.

رهبر عنوان کرد: ما امروز ۲۰ هزار دانشجوی دکتری بیکار و ۴۷ هزار دانشجو مشغول به تحصیل در مقطع دکتری در کشور داریم و اگر برای آنها فکری نشود این امر برای کشور ایجاد بحران خواهد کرد و همه باید دست به دست هم دهیم تا این مشکل حل شود.

وی گفت: در هزینه های فرهنگی باید دقت نظر صورت گیرد و هزینه فرهنگی در بودجه امسال قابل ذخیره سازی است.

رئیس دانشگاه آزاد اظهار داشت: امروز نیاز کشور لشکر دانشجویی نیست، دانشگاه آزاد اسلامی زمانی وارد عرصه آموزش تحصیلات تکمیلی در کشور شد که نیاز اساسی بود و به خوبی انجام وظیفه کرد، اما امروز باید این دانشگاه تغییر ماموریت از آموزش به پژوهش دهد.

رهبر تاکید کرد: ماموریت ما امروز در دانشگاه آزاد اسلامی حل مسئله مردم یعنی اشتغال و درآمدزایی است و اگر در این مسیر موفق نباشیم درست عمل نکرده ایم.

وی گفت: در دانشگاه آزاد اسلامی سامانه ای برای اخذ استاد راهنمای دانشجویان تحصیلات تکمیلی طراحی شده، به طوری که دانشجویان به راحتی استاد راهنمای خود را انتخاب کنند و هر عضو هیات علمی بیش از ۸ دانشجو را نمی تواند راهنمایی کند.

رئیس دانشگاه آزاد عنوان کرد: سرانه دانشجویان دانشگاه های دولتی مبلغی افزون بر ۱۲ میلیون تومان برای هر دانشجو است و این سرانه برای دانشجویان دانشگاه آزاد به ۳ میلیون تومان نمی رسد، از این رو مدیریت هزینه در دانشگاه دولتی دشوار است.

رهبر خاطرنشان کرد: برای مدیریت هزینه در دانشگاه آزاد اسلامی، اصلاح ساختار و چابک سازی صورت گرفته و چند سامانه متمرکز نیز که امکان نظارت سیستمی را به دانشگاه آزاد اسلامی می دهد مانند سامانه خرید دارایی، حقوق و دستمزد طراحی شده که اثرات آن به زودی مشخص می شود.

کد مطلب 4231632

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها