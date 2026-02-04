به گزارش خبرنگار مهر، ضیاالدین نعمانی پیش از ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانههای کردستان با اشاره به حمایت از مدیریت شهری و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی اظهار کرد: امسال حدود ۲۷۵ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و مالیاتی به شهرداری سقز اختصاص یافته است.
وی افزود: همچنین از این محل، ۳۴ میلیارد تومان به شهرداری صاحب و ۲۴ میلیارد تومان به شهرداری سنته واریز شده است.
فرماندار سقز با قدردانی از پیگیریهای انجامشده در سطوح استانی و ملی تصریح کرد: این اعتبارات با هدف تقویت زیرساختهای شهری، بهبود خدمات عمومی و پیشبرد طرحهای توسعهای اختصاص یافته است.
نعمانی خاطرنشان کرد: انتظار میرود با جذب و هزینهکرد مناسب این منابع، زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در شهرهای سقز، صاحب و سنته فراهم شود.
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