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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

واریز ۳۳۳ میلیارد تومان اعتبار ملی و مالیاتی به شهرداری‌های سه شهر سقز

واریز ۳۳۳ میلیارد تومان اعتبار ملی و مالیاتی به شهرداری‌های سه شهر سقز

سقز- فرماندار سقز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۳۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و سهم مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌های سقز، صاحب و سنته واریز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاالدین نعمانی پیش از ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان با اشاره به حمایت از مدیریت شهری و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: امسال حدود ۲۷۵ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و مالیاتی به شهرداری سقز اختصاص یافته است.

وی افزود: همچنین از این محل، ۳۴ میلیارد تومان به شهرداری صاحب و ۲۴ میلیارد تومان به شهرداری سنته واریز شده است.

فرماندار سقز با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده در سطوح استانی و ملی تصریح کرد: این اعتبارات با هدف تقویت زیرساخت‌های شهری، بهبود خدمات عمومی و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای اختصاص یافته است.

نعمانی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با جذب و هزینه‌کرد مناسب این منابع، زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در شهرهای سقز، صاحب و سنته فراهم شود.

کد مطلب 6739827

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