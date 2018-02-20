امدادرسانی به ۱۷۰۰ گرفتار در برف و کولاک/ ۳۲۱ خودرو رهاسازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، شاهین فتحی با اشاره به اینکه نیروهای جمعیت هلال احمر از روز ۲۷ بهمن ماه اقداماتی را برای کمک به شهروندان گرفتار در برف و کولاک داشته اند، گفت: از روز۲۷ بهمن ماه تا ساعت ۶ صبح امروز سه شنبه اول اسفند ماه، ۱۰ استان متاثر از برف و کولاک بوده و خدماتی از سوی نیروهای هلال احمر به شهروندان این مناطق ارائه شده است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به استان‌هایی که طی روزهای گذشته درگیر برف و کولاک بوده اند اظهارکرد: استان‌های آذربایجان شرقی و غربی،ایلام،چهارمحال و بختیاری،خوزسان،زنجان،قزوین،کردستان،گلستان و لرستان از جمله استان‌هایی هستند که طی روزهای گذشته با برف و کولاک شدید همراه بوده اند.

فتحی از ادامه خدمات رسانی نیروهای امدادی در محورهای مواصلاتی کشور خبرداد و تصریح کرد: نیروهای جمعیت هلال احمر اکنون در ۲۷ محور، شهر و روستا در حال امدادرسانی هستند و تاکنون به یک هزار و ۷۹۸ تن امدادرسانی شده و ۱۶نفر نیز اسکان اضطراری یافته اند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور رها سازی خودروهای گرفتار در برف اذعان کرد:۳۲۱ دستگاه خودروی گرفتار در برف با کمک نیروهای هلال احمر رها سازی شد.