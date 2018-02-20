مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در بوشهر برگزار شد

رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در بوشهر با مشارکت هیئتهای مذهبی، سپاه امام صادق(ع)، بنیاد حفظ آثار استان، سازمان تبلیغات اسلامی و موسسه فرهنگی شهرداری بوشهر برگزار شد.
سید ناصر فاطمی اضافه کرد: مردم ولایتمدار و شهیدپرور بوشهر حضوری گسترده و پرشور در مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) داشتند و همزمان مراسم تشییع پنج شهید گمنام نیز برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: در این مراسم برنامههای عزاداری سنتی شامل سینهزنی و زنجیرزنی از بسیج مرکزی تا مصلی جمعه بوشهر برگزار شد و در محل مصلی نیز سخنرانی توسط حجتالاسلام جمالی مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر و مداحی توسط مداحان اهل بیت برگزار شد.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر ادامه داد: پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام در حوزه علمیه بوشهر خاکسپاری شد و سپس نماز ظهر و عصر به امامت آیتالله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اقامه شد.
وی با تقدیر از حضور گسترده و پرشور مردم در این برنامهها، افزود: امشب نیز مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) همراه با سینهزنی و زنجیرزنی در حسینه عاشقان ثارالله بوشهر از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه برگزار میشود.
فاطمی یادآور شد: مراسم شام غریبان نیز در امامزاده عبدالمهیمن و گلزار مطهر شهدای بوشهر برگزار خواهد شد که از همه مردم برای حضور درا ین برنامه دعوت میکنیم.
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