سید ناصر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام اجتماع بزرگ عزاداران با حضور هیئت‌های مذهبی و مردم عزادار و ولایتمدار بوشهر برگزار می‌شود

شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان بوشهر افزود: این مراسم همراه با قرائت زیارت حضرت رسول اکرم (ص) و با نوحه خوانی کربلایی نوید زنده بی، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ در مصلی جمعه بوشهر با همکاری شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان، ستاد نمازجمعه و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: اقامه نماز جمعه به امامت حضرت آیت الله صفایی بوشهری نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب بوشهر برگزار می‌شود.