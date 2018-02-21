نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده عبور امواج متعدد ناپایدار جو طی هفت روز آینده است و مطابق این تصاویر انتطار می رود در برخی از روزها در هفته آینده بارش باران در برخی نقاط استان قابل ملاحظه باشد.

وی افزود: امروز یک سامانه بارشی از سمت غرب وارد کشور می‌شود که انتظار می رود تحت تأثیر عبور متوالی امواج ناپایدار ناشی از این سامانه بارشی، ناپایداری های جوی در استان افزایش یابد و آسمان استان طی هفت روز آینده به تناوب بارانی باشد.

شفیع‌خدایی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود فعالیت این سامانه از اواخر وقت امروز به صورت بارش خفیف و پراکنده در برخی نقاط استان آغاز شود و ضمن تقویت و تشدید بارندگی، فعالیت این سامانه بارشی به تناوب تا پایان روز چهارشنبه آینده در همه مناطق استان ادامه یابد.

وی افزود: در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه آینده بارندگی‌ها تشدید می شود و بر این اساس آبگرفتگی معابر عمومی و اختلال در ترددهای شهری در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: همچنین طی یک هفته فعالیت سامانه بارشی در استان، افزایش سرعت وزش باد و وزش تندبادهای لحظه ای و در پی آن افزایش تلاطم دریا در برخی از روزها پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: برای ساعات آینده جهت باد غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۳۰ گاهی تا ۳۴ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.

شفیع‌خدایی اضافه کرد: فردا زمان مد اول دریا ساعت ۱۶ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت شش و ۲۳ دقیقه، مد دوم دریا ساعت ۱۲ و ۴۸ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۱۹ و ۴۲ دقیقه خواهد بود.